راه اندازی اولیه سامانه گویا در شرکت مخابرات لرستان

محمد جعفر چنگایی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: همزمان با فرارسیدن ماه مبارک رمضان و به منظور تکریم ارباب رجوع و ارائه هر چه بیشتر خدمات به هم استانیها فاز اول سامانه گویا 135در شرکت نصب شده است.

وی ادامه داد: در این سامانه امکانات مختلفی برای رفع نیاز مردم ایجاد شده که مهمترین آنها آموزش قرآن، قصه و شعر برای کودکان، دیکشنری، فال و استخاره، اوقات شرعی و انتقادات و پیشنهادات می باشد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان یادآور شد: شماره 135 برای اتصال به کل سیستم طراحی و همچنین شماره های 144 برای آموزش قرآن، شماره 192 جهت اوقات شرعی و تقویم و شماره 119 برای اعلام ساعت در نظر گرفته شده است.

چنگایی خاطر نشان کرد: فاز بعدی توسعه سامانه های یاد شده ضمن تحت پوشش قراردادن کل استان اقدام به افزایش و بهینه کردن محتوای مطالب ارائه شده همچون قصه انگلیسی کوتاه برای کودکان، ترجمه کلمات قرآنی، سیستم فراگیر صوتی، نظر سنجی و مسابقه، راهنمای مشترکین تلفن ثابت و همراه خواهد شد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با ارتقا شاخص های مخابراتی در استان اشاره کرد و گفت: شرکت مخابرات استان لرستان در ارزیابی سالیانه سامانه های ارتباطی با 21پله صعود نسبت به دو سال گذشته موفق به کسب مقام هفتم کشوری شده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان کسب رتبه سوم نگهداری فیبرنوری در بین 11 استان هم سطح، کسب رتبه اول نگهداری تغذیه نیرو توسط مرکز خرم آباد، رتبه دوم بهبود وضعیت فنی نگهداری تجهیزات تغذیه نیرو در بین استانها و ... را از جمله موفقیت های این شرکت برشمرد.