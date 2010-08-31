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۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۴۶

350 داور کودک برای جشنواره بین المللی فیلم انتخاب شدند

350 داور کودک برای جشنواره بین المللی فیلم انتخاب شدند

همدان - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته انتخاب داوران کودک و نوجوان بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان گفت: از زمان آغاز ثبت نام تاکنون 350 نفر به عنوان داوران کودک این جشنواره انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسین صفی با بیان اینکه تعداد افراد متقاضی و استقبال کننده از بخش داوران کودک جشنواره در روزهای پایانی ثبت نام با افزایش چشمگیری رو بروست، گفت: ثبت نام از 30 مرداد ماه امسال شروع شده و تا 9 شهریور ماه ادامه دارد.

وی از سطح آگاهی و شناخت کودکان همدانی نسبت به مقوله های مرتبط با سینما به خصوص سینمای کودک و نوجوان ابراز رضایت کرد و اظهار داشت: پس از انتخاب نفرات برتر در مرحله نخست، کلاس های زیبایی شناسی، مفهوم و درک فیلم و دوره های مقدماتی برگزار می شود و داوطلبان شیوه های نقد و تحلیل فیلم و اثر سینمایی را فرا می گیرند.

صفی با بیان اینکه در پایان هر دوره آموزشی، آزمون تخصصی برگزار می شود و نفرات برتر به مرحله بعد راه خواهند یافت، اضافه کرد: در پایان از بین علاقمندان 60 نفر به عنوان داوران بخش کودک و نوجوان بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان انتخاب می شوند.

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 16 تا 20 مهرماه امسال در استان همدان برگزار می شود.

کد مطلب 1143249

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