به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پورمحمدی در جمع جانبازان و ایثارگران سازمان بازرسی کل کشور ، جانبازان و ایثارگران را سرمایه‌های یک ملت و جامعه خواند و اظهار داشت: این بزرگواران کسانی هستند که برای خدا و دفاع از انقلاب، ارزش‌ها و امنیت کشور و در راه اعتلای کلمه الهی از هستی خود مایه گذاشتند.

وی افزود: ایثارگران نمونه‌هایی کامل از انسان‌هایی هستند که برای ارزش‌ها تا پای جان ایستادگی کردند و آن‌ها معلمان ایثار و مقاومت در جامعه هستند.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: آن‌ چه در نتیجه ایثارگری برای کشور مانده عزت ملت و عظمت کشور است که برای نسل‌های آینده ماندگار خواهد ماند.



پورمحمدی در ادامه با تأکید بر حفظ جایگاه و روحیه ایثار و مقاومت در جامعه افزود: حفظ شخصیت ایثارگران و دفاع از ارزش‌ها کمتر از تحمل شداید زمان جنگ نیست و همه باید در راه ارزش‌هایی که انتخاب کرده‌ایم ثابت‌قدم باشیم.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در این موقعیت، کشور از جهت‌های مختلف نیاز به توجه دارد تصریح کرد: باید هوشیار بود و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، باید بصیرت داشت و هوشمندانه تکالیف را درک کرد.



حجت‌الاسلام پورمحمدی گفت: مراقب باشیم وابستگی‌ها، ما را زمین گیر نکند و روحیه مقاومت و جسارت را در خود حفظ و تقویت کنیم.هر حرکت و تحول بزرگی در کشور نیاز به یک محور دارد و در این راستا باید تحت ‌یک خیمه و در پناه یک ستون قرار بگیریم و آن ستون ولایت فقیه که ادامه ولایت الهی و انبیا و ائمه اطهار (ع) به شمار می‌رود، است.



رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: باید منسجم، هماهنگ و همدل بود، اگر می‌خواهیم در مقابل دشمن بایستیم و بر مشکلات فائق آییم باید همدل و هم جهت باشیم. پیروزی‌ها در گرو همدلی، همراهی و انگیزه مشترک به دست آمده است.



حجت‌الاسلام‌ پورمحمدی با تأکید بر اینکه درک و فهمیدن مسائل و اولویت بندی صحیح آن‌ها از یکدیگر ضروری است گفت: امروز کشور را باید در مقابل تحریم، تهدید، تحریک و فشارهای دشمن پاسداری کرد و هر کس از این وظیفه سرباز زند خلاف امر رهبری، شرع و عقل عمل کرده است.



وی در پایان تأکید کرد: مسئله امروز کشور دفاع در برابر تحریم، تهدید و مشکلات پیش ‌روی است.