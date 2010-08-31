تولید محتوا برای مهدهای قرآن/ ظرفیت بازآموزی آموزگاران قرآن وجود دارد

مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن کریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال برگزاری کارگروه مشترک سازمان دارالقرآن و سازمان بهزیستی و تأکید بر ضرورت راه اندازی مهدهای کودک قرآنی برای ماندگاری و تأثیرپذیری آموزش در خردسالی سازمان دارالقرآن کریم با صدور ابلاغیه ای نحوه تشکیل این مهدهای کودک را به مؤسسات قرآنی مردمی اعلام کرد.

وی افزود: به دنبال ارسال این ابلاغیه افرادی که تمایل به راه اندازی مهدکودک قرآنی دارند باید از نظر صلاحیت از سوی سازمان دارالقرآن تأیید شوند.

قره شیخلو با اشاره به اینکه این اقدام گام بزرگی است گفت: افرادی که می خواهند وارد این حوزه شوند باید از شرایط خاصی برخوردار باشند. ما برای دارالقرآنهای استانها بخشنامه ای ارسال کرده تا در جریان این موضوع قرار گیرند و فرمهایی نیز تهیه کرده ایم تا چرخه گزینش برای استانها تسهیل شود.

وی تأکید کرد: این حوزه از آن دسته حوزه های پرظرفیت است و ما می توانیم در حوزه های کارشناسی و تعیین محتوا مؤثر باشیم.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم با اعلام اینکه یک دوره محتوای آموزشی برای سنین قبل از دبستان ( سه تا پنج سال) تا پایان شهریورماه از سوی سازمان دارالقرآن منتشر می شود گفت: این کتابها می تواند محتوای خوبی برای مربیانی باشد که می خواهند در مهدهای کودک قرآنی فعالیت کنند.

مهدی قره شیخلو با بیان اینکه مهدهای کودک نیز با توجه به شرایط خاصی که دارند از ظرفیتهای آنها بیشتر استفاده شود تصریح کرد: تلاش می کنیم این دوره کتابها پس از انتشار به عنوان منابع آموزشی مهدها تعیین شوند، چرا که براساس سازمان دارالقرآن براساس توانایی ها و تجارب خود می تواند در کمک های فکری ، نظارتی و گزینشی بهزیستی را در این زمینه یاری کند.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم در رابطه با تعامل سازمان دارالقرآن کریم با وزارت آموزش و پرورش نیز با اشاره به اینکه این دستگاه بسیار گسترده است گفت: اعتقاد دارم باید به وزارت آموزش و پرورش کمک کرد، از این رو تا کنون چند بار تلاش کرده ایم تا این ارتباط برقرار شود.

وی افزود: در حوزه آموزش و پرورش سرمایه گذاری ها بی تردید ثمربخش خواهند بود؛ حتی می توان با این نگاه وارد حوزه آموزش و پرورش شد که برخی حوزه ها را سازمان دارالقرآن کریم تقبل کند. به عنوان مثال در سال 87 کلاسهایی را برای آموزگاران قرآن کرمان که نیاز به بازآموزی داشتند برگزار کردیم که نتیجه بسیار مثبتی داشت. هر کدام از این آموزگاران می توانند برای صدها دانش آموز ؤثر باشند.

وی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش از آن دسته حوزه هایی است که می توان سرمایه گذاری های قابل توجهی در آن انجام داد اظهار داشت: این تمایل به تعامل باید از سوی آموزش و پرورش بیشتر از این باشد سازمان دارالقرآن این ظرفیت را دارد تا شرایطی برای بازآموزی آموزگاران مدارس در کل کشور فراهم کند چرا که ظرفیت از نظر نیروی اجرایی و مدرس در اختیار داریم. اما از سوی دیگر آموزش و پرورش نیز باید در راستای نزدیک شدن به این تعامل گام بردارد.

قره شیخلو در رابطه با گسترش این تعاملات گفت: فضاهای آموزشی کشور نسبت به گذشته بیشتر است. در حال حاضر بیشتر مدارس یک شیفت دارند و بعد از ظهرها خالی می مانند از این رو بسیاری از مؤسسات و مراکز قرآنی که با مشکل فضای آموزشی رو به رو هستند می توانند از این مدارس استفاده کنند. بنابراین این تعامل می تواند برای هر دو طرف سودمند باشد. اما ما احساس می کنیم که این روند کند است.