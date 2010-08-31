فهرست بلندبالایی از بایدها و نبایدهای زائران درطول سفر پاپ منتشر شد

زائرانی که در مراسم عمومی در طول سفر ماه آینده پاپ به انگلستان و اسکاتلند حضور خواهند یافت با فهرست بلندبالایی ازبایدها و نبایدها از جمله ممنوعیت همراه داشتن آلات موسیقی و کارد و چنگال استیل روبه رو شده‌اند.

در این فهرست بلند که در پایگاه اینترنتی رسمی سفر پاپ منتشر شده از کاتولیکهایی که می‌خواهند در مراسم عمومی سفر پاپ در گلاسکو، لندن و بیرمینگهام شرکت کنند خواسته شده همراه خود وسائلی چون کرم ضد آفتاب، پرچم و صندلیهای تاشو داشته باشند و از حمل نوشیدنی‌های الکلی، چترهای بزرگ به عنوان آلاچیقهای همراه و شمع خودداری کنند چراکه این وسائل می‌توانند به مثابه تهدید تلقی شوند.

در این فهرست به طور خاص به وووزلا، که میان طرفداران بازیهای جام جهانی افریقای جنوبی محبوب شد اشاره نشده است، اما تأکید شده است که هرگونه آلت موسیقی و سوتی که صدای یکنواخت داشته باشد در فهرست اشیاء ممنوع تلقی می‌شود.

سفر چهار روزه پاپ به بریتانیا از 16 تا 19 سپتامبر صورت می‌گیرد و پس از سفر پاپ ژان پل دوم در سال 1982 به بریتانیا که یک سفر معنوی بود این سفر نخستین سفر رسمی پاپی به بریتانیا تلقی می‌شود.

انتظار می‌رود در طول این سفر تظاهرات مختلفی صورت گیرند از جمله سکولاریستهای منتقد هزینه های این سفر و همچنین افراد معترض به رسوایی‌های جنسی که در سراسر کلیساهای کاتولیک جهان رسوایی به بار آورد تظاهرات خواهند کرد. اما از سوی دیگر نیز انتظار می‌رود دهها هزار نفر از پنج میلیون پیرو کلیسای کاتولیک در بریتانیا در مراسم عمومی این دیدار شرکت کنند.

براساس اعلام قبلی حدود 85 هزار نفر در مراسم نیایشی شبانه در هایدپارک لندن شرکت می‌کنند و قرار است بین 65 تا 70 هزار نفر در مراسم تقدیس کاردینال جان هنری نیومان که مذهب خود را از انگلیکن به کاتولیک تغییر داد در بریتانیا شرکت کنند.

همچنین انتظار می رود 100 هزار نفر نیز در مراسم عشای ربانی گلاسکو در اسکاتلند شرکت کنند. شرکت‌کنندگان در این مراسم می‌توانند همراه خود پتو، چراغ قوه، دوربین و وسائل پیک نیک با کارد و چنگال غیر استیل و لیوانهای غیر شکستنی داشته باشند اما اندازه سبد پیک نیک آنها نباید از حد مجاز فراتر رود.

پیام واتیکان به مناسبت عید فطر منتشر شد

واتیکان روز جمعه پنجم شهریورماه در پیامی که به رسم هرسال به مناسبت پایان ماه رمضان و تبریک عید فطر به مسلمانان منتشر کرده از مسلمانان و مسیحیان خواسته برای اطمینان حاصل کردن از احترام به حقوق بشر بدون توجه به تعلقات دینی و قومی تلاش کنند.

این سند به امضای کاردینال ژان لوئی توران رئیس شورای پاپی گفتگوی بین ادیان رسیده است.

این پیام یادآور شده است که کمیته مشترک گفتگو متشکل از شورای پاپی و کمیته دائمی الازهر برای گفتگو میان ادیان توحیدی موضوع از بین بردن خشونت میان جوامع دینی را در نشست سالانه خود که امسال طی روزهای 23 و 24 فوریه (3و 4 اسفند ماه) در قاهره برگزار شد به بحث گذاشته بود.

این پیام تمرکز ویژه‌ای روی مسئله آموزش قرار داده و یادآور شده است که آموزش از سوی رهبران دینی و کتابهای درسی مدارس که دین را به شیوه‌ای هدفمند ارائه می کند همگام با آموزش عمومی تأثیر قاطعانه‌ای روی آموزش و شکل‌گیری نسل جوان دارد.

کاردینال توران در این پیام از مقامات دینی و مدنی جوامع دعوت کرده تا سهم خود را برای حل مسئله خشونت برای خیر مشترک تمام جوامع ارائه کنند و از مقامات مدنی خواسته اولویت حفظ قانون را با اطمینان حاصل کردن از عدالت حقیقی برای متوقف کردن خشونت مدنظر قرار دهند.

چراغ صلح نپال به‌نشانه بودیسم در اکسپو شانگهای به نمایش گذاشته می‌شود

دولت نپال چراغ صلح را به نشانه بودیسم نپالی به اکسپوی شانگهای در چین فرستاده تا بار دیگر تصدیق کند که نپال تنها محل تولد بودا در دنیا محسوب می‌شود.

ابتکار عمل نپال برای ارسال این چراغ صلح به اکسپو شانگهای درست چند روز پس از آن صورت گرفت که پکن باردیگر خواستار متوقف کردن فعالیتهای درحال پیشرفت گروههای تبتی طرفدار دالایی‌لاما در نپال شد.

چراغ صلح نپال لومبینی ( محل تولد بودا در نپال) روز 21 آگوست با برگزاری مراسم پاکوبی صدها نفر از بودائیان نپال را ترک کرد و قرار بود شب گذشته دوشنبه اول شهریورماه به چین برسد تا پس از عبور از اماکن مقدس بودایی در چین به غرفه نپال در اکسپو شانگهای برسد.

آیشور پکهرل سخنگوی دولت در کاتماندو اظهار داشت: بسیاری از مردم در دنیا هنوز درباره محل حقیقی تولد بودا تردید دارند. برخی اعتقاد دارند که محل تولد بودا در هندوستان بوده است چرا که در چندین متن هندی عنوان شده است که لومبینی در هندوستان واقع شده است.

وی افزود: ما به منظور رفع این باورهای نادرست تصمیم گرفتیم این چراغ صلح را در اکسپو شانگهای به نمایش بگذاریم.

پس از حمله چین به لهاسا در سال 1951 و عزل دالایی‌لاما به هندوستان هزاران نفر از تبتی‌ها به نپال پناهنده شده‌اند. در این میان تحت روابط تاریخی با دولت هندوستان نپال همواره از بازگشت دالایی‌لاما به تبت حمایت کرده است.

با حذف رژیم شاهنشاهی در سال 2006 در نپال و ظهور احزاب مائویست و مارکسیست - لنینیست این کشور توافقات اقتصادی خود را با چین فشرده‌تر و برگزاری هرگونه تظاهرات ضد چینی را توسط تبتی‌ها در این کشور ممنوع اعلام کرد.

مطالعات دینی از موارد اصلی امتحانات مدارس بریتانیا است

کلیسای انگلیکن انگلستان نتیجه تحقیقاتی را منتشر کرد که نشان می‌دهد مطالعات دینی در بریتانیا به یکی از 10 موضوع اصلی امتحانات دانش آموزان شانزده ساله تبدیل شده است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد تعداد دانش آموزانی که درس مطالعات دینی را برای دریافت گواهی عمومی آموزش متوسطه مقاطع مختلف در طول 12 سال تحصیل انتخاب می کنند افزایش یافته است.

نیک مک کمی مسئول تعامل کلیسا و مدارس بریتانیایی اظهار داشت: این رشد در طول 12 سال تحصیل دانش آموزان را نمی توان نادیده گرفت، این امر پدیده ای است که نشان می دهد اهمیت بررسی دین و موضوعات مربوط به ایمان درنظر دانش آموزان افزایش یافته است و می تواند به آنها کمک کند به شهروندان جهانی بهتری تبدیل شوند.

مطالعات دینی برای کسب گواهی عمومی آموزش متوسطه در میان 10 موضوع اولی که از آن آزمون به عمل می آید جایگزین زبان فرانسه شده است و نخستین بار است که دین در میان این 10 موضوع اول جای می گیرد.

وی افزود: جوانان خواستار درک عمیق تر از چشم اندازهای دینی به موضوعات روز و چگونگی مطرح شدن پرسشهای اخلاقی از سوی ادیان بزرگ جهان هستند.

بزرگترین ادیان بریتانیا مسیحیت، اسلام، بودیسم، هندوئیسم، یهودیت ، سیکیسم و جینیسم است.

نتایج گواهی عمومی آموزش متوسطه آزمونی است که در انگلستان، ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند برای دانش آموزان 16 ساله برگزار می شود.

براساس نتایج این تحقیقات تعداد افرادی که در سال 2010 واحد مطالعات دینی را انتخاب کرده اند نسبت به سال 2009 افزایش 5/3 درصدی داشته است.

مسلمانان و هندوهای پاکستان برای قربانیان سیل مراسم نیایشی برگزار کردند

مسلمانان و هندوهای پاکستان در نزدیکی شهر شهداد از استان سند پاکستان در واکنش به فاجع وقوع سیل در این کشور به‌عنوان یکی از مصیبت‌آمیزترین سیلهای پاکستان مراسم نیایشی برگزار کرده و برای قربانیان این فاجعه دعا کردند.

در این مراسم نیایشی مسلمانان به تلاوت قرآن پرداخته و پیروان آئین هندو سرودهای مذهبی را کتاب گیتا برای رهایی از این خرابی‌ها و مصیبتها خواندند.

در این گردهمایی بین دینی با اشاره به اینکه وقوع سیل در نتیجه اقدامات مخرب بشر در جامعه رخ داده اهمیت نیایش برای بخشایش مورد تأکید قرار گرفت. این شهر با ساخت یک سد خاکی موقت از سوی ساکنان محلی مورد حمایت قرار گرفته است.

براساس اظهارات رهبران دینی وقوع این فاجعه پیروان ادیان را به یکدیگر نزدیکتر کرده تا آنها درکنار هم با این مصیبت روبه‌رو شوند.

وزیر تغذیه ایالت سند نیز از این منطقه دیدن و در نیایشهای مسلمانان و هندوها شرکت کرد. وی اظهار داشت که چنین گردهمایی‌هایی برای قوت دادن به مردم حائز اهمیت است.