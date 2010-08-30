تیم ملی بسکتبال ایران موفق به شکست تونس شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان، امشب ملی‎پوشان کشورمان در سالن ابدی ایپکچی شهر استانبول به مصاف تونس رفته و با نتیجه 71 بر 58 موفق به شکست این تیم شدند.

این نخستین پیروزی بسکتبال ایران در نخستین حضورش در رقابت‎های قهرمانی جهان بود که مقابل تیم چهل و دوم جهان رقم خورد. شاگردان وسلین ماتیچ دو دیدار گذشته خود در چارچوب این مسابقات را به برزیل و کرواسی واگذار کرده بودند.

ملی‎پوشان بسکتبال کشورمان فردا سه شنبه با قرعه استراحت روبرو هستند. آنها روز چهارشنبه به مصاف آمریکا - قهرمان المپیک و تیم دوم جهان - می‎روند و روز پنجشنبه هم مقابل تیم بیستم جهان یعنی اسلوونی صف آرایی می‎کنند. تیم ملی ایران تنها در صورت پیروزی در یکی از این دو دیدار می‎تواند برای صعود به مرحله دوم رقابت‎ها شانس داشته باشد.

شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان تا 21 شهریورماه دنبال می‎شود. قهرمان این پیکارها سهمیه حضور در بازی‎های المپیک 2012 را به دست می‎آورد. اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی است.