تیم ملی بسکتبال ایران موفق به شکست تونس شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان، امشب ملیپوشان کشورمان در سالن ابدی ایپکچی شهر استانبول به مصاف تونس رفته و با نتیجه 71 بر 58 موفق به شکست این تیم شدند.
این نخستین پیروزی بسکتبال ایران در نخستین حضورش در رقابتهای قهرمانی جهان بود که مقابل تیم چهل و دوم جهان رقم خورد. شاگردان وسلین ماتیچ دو دیدار گذشته خود در چارچوب این مسابقات را به برزیل و کرواسی واگذار کرده بودند.
ملیپوشان بسکتبال کشورمان فردا سه شنبه با قرعه استراحت روبرو هستند. آنها روز چهارشنبه به مصاف آمریکا - قهرمان المپیک و تیم دوم جهان - میروند و روز پنجشنبه هم مقابل تیم بیستم جهان یعنی اسلوونی صف آرایی میکنند. تیم ملی ایران تنها در صورت پیروزی در یکی از این دو دیدار میتواند برای صعود به مرحله دوم رقابتها شانس داشته باشد.
شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان تا 21 شهریورماه دنبال میشود. قهرمان این پیکارها سهمیه حضور در بازیهای المپیک 2012 را به دست میآورد. اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی است.
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