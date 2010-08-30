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۸ شهریور ۱۳۸۹، ۲۳:۱۹

بسکتبال مردان جهان - ترکیه/

تیم ملی بسکتبال ایران موفق به شکست تونس شد

تیم ملی بسکتبال ایران موفق به شکست تونس شد

تیم ملی بسکتبال کشورمان با غلبه بر تونس به نخستین پیروزی خود در مسابقات قهرمانی جهان دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان، امشب ملی‎پوشان کشورمان در سالن ابدی ایپکچی شهر استانبول به مصاف تونس رفته و با نتیجه 71 بر 58 موفق به شکست این تیم شدند.

این نخستین پیروزی بسکتبال ایران در نخستین حضورش در رقابت‎های قهرمانی جهان بود که مقابل تیم چهل و دوم جهان رقم خورد. شاگردان وسلین ماتیچ دو دیدار گذشته خود در چارچوب این مسابقات را به برزیل و کرواسی واگذار کرده بودند.

ملی‎پوشان بسکتبال کشورمان فردا سه شنبه با قرعه استراحت روبرو هستند. آنها روز چهارشنبه به مصاف آمریکا - قهرمان المپیک و تیم دوم جهان - می‎روند و روز پنجشنبه هم مقابل تیم بیستم جهان یعنی اسلوونی صف آرایی می‎کنند. تیم ملی ایران تنها در صورت پیروزی در یکی از این دو دیدار می‎تواند برای صعود به مرحله دوم رقابت‎ها شانس داشته باشد.

شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان تا 21 شهریورماه دنبال می‎شود. قهرمان این پیکارها سهمیه حضور در بازی‎های المپیک 2012 را به دست می‎آورد. اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی است.

کد مطلب 1143275

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