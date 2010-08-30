به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید حسین حسینی محمدی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با نماینده مردم شهرستان های کنگان و دیر در مجلس افزود: سازمان بازرگانی در راستای سیاستهای وزارت متبوع اقدام به تامین شیر استان از طریق 6 کارخانه معین به میزان 84 هزار لیتر در روز و توزیع بوسیله 600 واحد صنفی در استان کرده است.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون بر اساس سهمیه روزانه بیش از چهار میلیون و 368 هزار لیتر شیر یارانه ای توزیع شده است، گفت: در قبال این مقدار توزیع بیش از 9 میلیارد ریال یارانه به تامین کنندگان تخصیص یافته است و این میزان شیر توزیع شده از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه 22 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال قبل را نشان می دهد.
رئیس سازمان بازرگانی در ادامه گفت: جشنواره محصولات کشاورزی نیز از 19 تا 30 مرداد ماه با همکاری اتحادیه تعاون روستایی برگزار شد و در آن کالاهای نظیر خرما، رطب، حبوبات، ماهی، میگو، گوشت و مرغ عرضه شد که این امر گام مهمی در تنظیم بازار استان و رفع نوسانات قیمت بر جای گذاشت.
حسینی محمدی در خصوص عزم وزارت بازرگانی در مدیریت واردات تاکید کرد: واردات، پیش نیازهایی داشته و بعد از ورود کالا به کشور، مراحلی از جمله ارائه گواهی کیفیت کالا و... صورت می پذیرد که مرجع اصلی هیچکدام از این امور، وزارت بازرگانی نیست و دستگاه های دیگری مسئول رسیدگی به این امر هستند که در جای خود باید پاسخگو بوده و در تقسیم کار ملی واردات جایگاهشان مشخص شود.
نماینده مردم شهرستان های کنگان، دیر و جم در مجلس نیز گفت: تلاش های سازمان بازرگانی در تنظیم بازار استان، ساماندهی اصناف و بازاریان و پیگیری رفع مشکلات آنان ، توسعه زیر ساخت های تجاری و ارائه خدمات به ذینفعان متعدد در بخش های مختلف قابل تقدیر است.
عسکر جلالیان با اشاره بر اینکه نمایندگان استان در پی تعامل بیشتر با دستگاههایی اجرایی به خصوص سازمان بازرگانی در جهت رفع مشکلات مردم گام بر می دارند، تاکید کرد: در جهت حمایت از اتحادیه ها و تشکل های صنفی باید اقدامات مؤثری صورت گیرد تا مشکلات و نگرانی های این قشر اقتصادی جامعه کاهش و زمینه رضایتمندی آنان حاصل شود.
وی با اشاره به نیمه کاره ماندن ساختمان مجمع امور صنفی شهرستان کنگان گفت: سازمان بازرگانی می تواند از طریق تعامل و رایزنی با بانکهای عامل استان جهت پرداخت تسهیلات به منظور تکمیل این پروژه که نقش شایانی در تسهیل امور و ساماندهی فعالیت صنوف دارد اقدام نماید و در این مسیر ما از آنان حمایت می کنیم.
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