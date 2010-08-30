به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید حسین حسینی محمدی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با نماینده مردم شهرستان های کنگان و دیر در مجلس افزود: سازمان بازرگانی در راستای سیاستهای وزارت متبوع اقدام به تامین شیر استان از طریق 6 کارخانه معین به میزان 84 هزار لیتر در روز و توزیع بوسیله 600 واحد صنفی در استان کرده است .

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون بر اساس سهمیه روزانه بیش از چهار میلیون و 368 هزار لیتر شیر یارانه ای توزیع شده است، گفت: در قبال این مقدار توزیع بیش از 9 میلیارد ریال یارانه به تامین کنندگان تخصیص یافته است و این میزان شیر توزیع شده از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه 22 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال قبل را نشان می دهد .

رئیس سازمان بازرگانی در ادامه گفت: جشنواره محصولات کشاورزی نیز از 19 تا 30 مرداد ماه با همکاری اتحادیه تعاون روستایی برگزار شد و در آن کالاهای نظیر خرما، رطب، حبوبات، ماهی، میگو، گوشت و مرغ عرضه شد که این امر گام مهمی در تنظیم بازار استان و رفع نوسانات قیمت بر جای گذاشت .

حسینی محمدی در خصوص عزم وزارت بازرگانی در مدیریت واردات تاکید کرد: واردات، پیش ‌نیازهایی داشته و بعد از ورود کالا به کشور، مراحلی از جمله ارائه گواهی کیفیت کالا و... صورت می پذیرد که مرجع اصلی هیچکدام از این امور، وزارت بازرگانی نیست و دستگاه های دیگری مسئول رسیدگی به این امر هستند که در جای خود باید پاسخگو بوده و در تقسیم کار ملی واردات جایگاهشان مشخص شود .

نماینده مردم شهرستان های کنگان، دیر و جم در مجلس نیز گفت: تلاش های سازمان بازرگانی در تنظیم بازار استان، ساماندهی اصناف و بازاریان و پیگیری رفع مشکلات آنان ، توسعه زیر ساخت های تجاری و ارائه خدمات به ذینفعان متعدد در بخش های مختلف قابل تقدیر است .

عسکر جلالیان با اشاره بر اینکه نمایندگان استان در پی تعامل بیشتر با دستگاههایی اجرایی به خصوص سازمان بازرگانی در جهت رفع مشکلات مردم گام بر می دارند، تاکید کرد: در جهت حمایت از اتحادیه ها و تشکل های صنفی باید اقدامات مؤثری صورت گیرد تا مشکلات و نگرانی های این قشر اقتصادی جامعه کاهش و زمینه رضایتمندی آنان حاصل شود .