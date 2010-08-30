به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رضا شیبانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: واگذاری تلفن ثابت در همه شهرهای استان به روز صورت می گیرد.

وی به واگذاری 420 هزار شماره تلفن همراه در استان اشاره کرد و ادامه داد: در پنج سال گذشته 250 سایت BTS به منظور توسعه ایستگاه های گیرنده و فرستنده تلفن همراه راه اندازی شده است.

شیبانی از ضریب نفوذ 42 درصدی تلفن همراه در استان خبر داد و افزود: برای واگذاری شماره تلفن همراه به متقاضیان تا 500 هزار شماره نصب شده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان زنجان توجه به مناطق محروم و روستایی را از برنامه های نهم و دهم برشمرد و گفت: هم اکنون ساکنان 750 روستای بالای 250 نفر جمعیت در منازل خود از تلفن ثابت استفاده می کنند که از این تعداد، 500 روستا در دولت های نهم و دهم از این خدمات بهره مند شده اند.

شیبانی نصب، راه اندازی و واگذاری اینترنت پر سرعت به 11 هزار متقاضی و توسعه مرحله چهارم تلفن همراه با هدف تحت پوشش قرار دادن مناطقی که از خدمات مخابرات بهره مند نیستند را از برنامه های شرکت مخابرات استان در سال 89 اعلام کرد و گفت: سال گذشته فیبر نوری به استان های تهران، همدان، کردستان و آذربایجان شرقی وصل شده و هم اکنون مناطق جنوب غربی استان زنجان از این طریق از خدمات مخابرات استفاده می کنند.