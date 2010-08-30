به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پیام تسلیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است: خبر درگذشت فقیه مجاهد آیت‌الله محمد حسن فقیه یزدی موجب تأسف و تأثر فراوان شد. آن عالم فرزانه عمر خود را در راه خدمت به مکتب متعالی اسلام و دعوت همگان به قرآن کریم و عترت پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله و سلم) صرف نمود و با تلاش خستگی ناپذیر، ضمن تربیت شاگردان فراوان در علوم مختلف اسلامی، آثار گرانبهایی را از خود بر جای نهاد.



در ادامه این پیام تاکید شده است: آن مرد مجاهد، همواره در طول مبارزات ملت ایران با رژیم ستمشاهی، در کنار حضرت امام(ره) بود و پس از انقلاب نیز یار امام و رهبری و خدمت‌گزار صادقی برای انقلاب بود.



در این پیام آمده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ضمن عرض تسلیت این رحلت جانسوز به عموم ملت ایران، و بیت معظم ایشان، خاصه اخوان گرامی، علو درجات را برای آن عالم مجاهد و صبر و اجر فراوان را برای بازماندگان ایشان از خداوند متعال خواستار است. امید است که آن عزیز سفر کرده، در این ماه ضیافت الله به ضیافت بندگان صالح پروردگار نائل آید و در جوار پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) محشور شود.



آیت‌الله محمدحسن احمدی فقیه یزدی از اساتید برجسته دروس سطح عالی حوزه روز گذشته بر اثر سانحه به رحمت ایزدی پیوست و مراسم تشییع پیکر این استاد حوزه امروز در شهر یزد برگزار شد.



مراسم تشییع این مرحوم پیش از ظهر سه شنبه از مقابل مسجد امام حسن عسکری قم به سمت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار می‌شود و پیکر آن مرحوم پس از اقامه نماز در جوار بارگاه ملکوتی حضرت معصومه به خاک سپرده می‌شود.