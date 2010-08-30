به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله جعفر سبحانی بعد از ظهر دوشنبه، در نوزدهمین روز از ماه مبارک رمضان، در ادامه جلسات تفسیر سوره حشر که در مدرسه حجتیه قم برگزار شد، نسیان و فراموشی خدا را عامل همه بدبختی‌ها و مشکلات انسان‌ها دانست و ابراز داشت: قرآن کریم ما را به تعقل و تدبر در آیات الهی دعوت کرده است و ما باید بدانیم که فراموشی خدا سبب از بین رفتن همه کمالات کسب شده می‌شود.



وی با بیان اینکه توجه به مادیات و کنار گذاشتن معنویات و خدا، انسان را به بیراهه می‌کشاند، اظهار داشت: تدبر در آیه شریفه "یا ایها الذین آمنوا انتم الفقرا الی الله" نشان می‌دهد که همه ما فقیریم اما به دلیل فراموشی خدا تصور می‌کنیم که غنی و بی‌نیاز هستیم.



این مرجع تقلید، نسیان و فراموشی خدا را منشاء همه مشکلات بشر و عامل تباهی انسان دانست و تأکید کرد: فراموشی خدا و غفلت از او باعث شد که دو شهر ژاپن در بمباران اتمی از بین برود. اگر توجه به خدا در رأس برنامه‌های ما باشد، بدبختی به سراغ ما نخواهد آمد.



استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم، لازمه خدافراموشی را فراموشی صفات خدا دانست و تصریح کرد: در وجود همه انسان‌ها، غرایضی همچون حب مال، حب علم، گرایش به فضائل و ارزش‌های اخلاقی، حب جمال و گرایش به دین و ماوراء طبیعت وجود دارد.



آیت الله سبحانی تصریح کرد: گاهی محیطهای ناجور و نامناسب، سبب کم فروغی این چراغ فروزان می‌شود اما هیچگاه این چراغ خاموش شدنی نیست.



وی خاطرنشان کرد: در کشور شوروی سابق 70 سال علیه خدا و معنویات تبلیغ و برنامه‌ریزی کردند اما به محض اینکه فشارها کم شد، دوباره اقبال به سوی معنویات زیاد شد چون مسئله دین امری فطری است که نمی‌شود قلع و قمعش کرد.



این مرجع تقلید در ادامه با بیان اینکه توجه به خدا غریضه‌ای انسانی در بشر است، ابراز داشت: همانگونه که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه نوزدهم سوره حشر اظهار داشتند، خداجویی و خداخواهی از جمله ابعاد و وجوه طبیعی و غریزی انسانهاست و اگر خدا را فراموش کردیم در حقیقت، فطرت خود را فراموش کرده‌ایم.



این مفسر قرآن کریم اظهار داشت: اگر انسان خدا را فراموش کند و معنویات و ارزش‌ها را به حاشیه براند، به مسائل مادی و لذت گرایی روی خواهد آورد و این موضوع در حقیقت چیزی جز ضرر را عاید انسان نخواهد کرد.



این استاد برجسته حوزه علمیه قم بیان داشت: اگر انسان در منکرات، بی‌بندوباری و مسائل نامناسب و رذائل اخلاقی غوطه‌ور شود، خیال می‌کند که به سعادت رسیده است، در حقیقت این گونه افراد به شقاوت و بدبختی رسیده‌اند.



وی افزود: انسان‌هایی که خدا را فراموش کنند، غرق در گناه و معصیت خواهند شد و با دست خود اسباب بدبختی و شقاوت خویش را فراهم کرده‌اند.



سبحانی با انتقاد از تفکر مارکسیست ابراز داشت: نظریه مارکسیست معتقد است انسان باید به خودش متعلق باشد و هر نوع تعلق به غیر را باید قیچی کرد و کنار زد؛ مارکسیست‌ها از این هم فراتر رفته‌اند و می‌گویند حتی تعلق به خدا نیز تعلق به غیر است و حتما باید کنار زده شود.



آیت الله سبحانی اظهار داشت: مارکسیست‌ها می‌گویند خداخواهی سبب تعلق به غیر می‌شود، این نوع تفکر صددرصد غلط و اشتباه است.



وی تصریح کرد: اگر خداخواهی و خداجویی عین فطرت ما باشد، در حقیقت نوعی توجه به خویشتن است، اما اگر از خدا قطع نظر کنیم، از خود قطع نظر کرده‌ایم.



این مفسر برجسته قرآن کریم با بیان اینکه خداخواهی بعد پنجم از طبیعت انسان و جزو فطرت اوست تأکید کرد: توجه و گرایش به خدا، همچون گرایش به جمال و زیبایی و حب مال و دنیا در انسان‌ها، امری طبیعی و فطری است.