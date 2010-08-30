به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی در پایان تمرین عصر امروز دوشنبه تیم ملی گفت: من ثابت کرده‌ام بحث تیم ملی بسیار مهم است و هیچگاه براساس احساسم در خصوص انتخاب بازیکنان این تیم تصمیم گیری نکرده‌ام. قطعا تمام بازیکنان آماده فوتبال ایران می توانند فرصت حضور در تیم ملی را بدست آورند.

وی با تاکید براینکه تمام بازیکنان شایسته که بتوانند به تیم ملی برای موفقیت در جام ملت‌های آسیا کمک کنند به اردوی این تیم دعوت خواهند شد، افزود: درهای تیم ملی همیشه باز است اما بازیکنان بزرگ هم باید بدانند تیم ملی از آنها بزرگتر است. بازیکنان باید به این واقعیت برسند که شاید یک روز مربی بنابه مصالح تیم ملی آنها را دعوت نکرده یا نیمکت نشین کند. آنها در این شرایط نباید کاری کنند که به ضرر تیم ملی شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان اضافه کرد: میداووی، مجیدی، کریمی وحتی بازیکنان دیگر هم شانس دعوت مجدد به تیم ملی را دارند اما نکته مهم این است که در مقطع فعلی کادر فنی تیم ملی تصمیم گرفت با نفراتی که در اردو حاضر هستند به دیدار کره و چین برود.

وی در خصوص پرواز طولانی مدت تیم ملی به چین خاطرنشان کرد: ما سعی می کنیم شرایطی را به وجود آوریم که بازیکنان بیش از اندازه خسته نشوند.

قطبی در خاتمه تصریح کرد: می خواهیم تیمی 70 میلیون نفره بسازیم و در این تیم از بازیکنانی استفاده خواهیم کرد که در سخت‌ترین روزها برای موفقیت تیم ملی، بالابردن پرچم ایران و پیروزی‌های بزرگ این تیم بجنگند.