به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران در گزارشی اعلام کرد: در مرداد ماه سال جاری، سنگ آهن، خاکستر پیریت بیشترین ارزش دلاری را در بین کالاهای صادراتی کشور به دست آورده است.

در مرداد ماه سال جاری خاکستر پیریت به همراه کنسانتره سنگ آهن در صدر 409 قلم کالای صادراتی از نظر ارزش دلاری قرار گرفتند و کشور چین نیز به عنوان بزرگترین خریدار کالاهای ایرانی معرفی شد.

در ماه گذشته سنگ کنسانتره آهن و خاکستر پریت در بین 409 کالای صادراتی با ارزشی معادل 54 میلیون و 362 هزار و 33 دلار بالاترین ارزش دلاری را داشته است. در ماه مشابه سال گذشته سنگ کنسانتره آهن به تنهایی در این جایگاه قرار داشت اما ارزش صادراتی آن 30 میلیون و 339 هزار و 619 دلار بود، مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که ارزش صادراتی کالای اول این رتبه بندی در حدود 80 درصد افزایش یافته است.

کشور چین نیز از لحاظ ارزش دلاری بیشترین کالای ایرانی را در بین سایر کشورها جذب کرده است. چین در ماه گذشته از میان 96 کشور خارجی که خریدار کالاهای ایرانی بوده‌اند با خرید 144 میلیون و 244 هزار و 18 دلار درصدر ایستاده است. کشور چین در ماه مشابه سال قبل نیز بزرگترین خریدار کالاهای ایرانی در بین 94 کشور خریدار بود اما میزان خریدش 76 میلیون و 626هزار و 786 دلار بود.

مقایسه این دو رقم نشان می‌دهد صادرات کالای ایرانی در طول یک سال به این کشور بیش از 88 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در مرداد ماه سال جاری گمرک شهید رجایی باز هم در صدر گمرکات خروجی کالا از کشور از نظر ارزش دلاری صادرات کالا قرار گرفت.

در مردادماه سال 89 از گمرک شهید رجایی 205 میلیون و 345 هزار و 593 دلار کالا صادر شده است در حالی که در مرداد سال 88 از همین گمرک که باز هم در صدر این رتبه بندی قرار داشت صادرات کالا ارزشی معادل 133 میلیون و 566 هزار و 765 دلار در صدر قرار داشت.

مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد که ارزش کالاهای صادراتی از این گمرک در مرداد سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از 50 درصد افزایش یافته است. گزارش واحد گواهی مبدا اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که تعداد گواهی‌های صادره از این واحد در ماه گذشته دو هزار و 184 گواهی بوده که در مقایسه با مرداد ماه سال قبل حدود یک درصد افزایش صدور داشته است.

با ارائه این گزارش مشخص شده که در پنج ماه ابتدای سال جاری تعداد گواهی های مبدا صادر شده به 11 هزار و 553 گواهی رسیده که نسبت به آمار صدور نه هزار و 558 گواهی مبدا در پنج ماه اول سال 88 بیش از 21 درصد افزایش نشان می‌دهد.

علاوه بر افزایش تعداد گواهی مبدا صادر شد در اتاق بازرگانی تهران ارزش دلاری و وزن خالص آن نیز با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. در مرداد ماه سال 89 ارزش گواهی‌های مبدا صادر شده با 35 درصد افزایش نسبت به همین ماه در سال گذشته به 500 میلیون و 602 هزار دلار رسیده است.

این گزارش می افزاید: پس از سنگ کنسانتره آهن و خاکستر پیریت که در صدر جدول کالاهای صادراتی از نظر ارزش دلاری قرار دارد، کاتد و قطعات مس تصفیه شده به ارزش 53 میلیون و 836 هزار و 928 دلار در رده دوم قرار دارد.

استیرن با ارزش 2/52 میلیون دلار، متانول با 6/25 میلیون دلار و فرش و کفپوش پشمی با 9/24 میلیون دلار در رده های بعدی جدول صادراتی قرار دارند. پس از این کالاها آمونیاک بدون آب، پسته تازه و خشک، پلی اتیلن ترفتالات، قیرنفت و پلی اتیلن با چگالی کمتر از 94/0 مابقی ده قلم کالای اول صادراتی کشور هستند.