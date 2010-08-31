سید عارف علوی در این رابطه در سخنانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: این فیلم بلند 75 دقیقه ای به کارگردانی امیر بهلولی از هنرمندان بروجردی ساخته شده است.

وی افزود: در این مجموعه درام اجتماعی، به مشکلات جوانان و فراز و نشیبهای زندگی آنها پرداخته شده است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان ادامه داد: علیرضا دیناروند، امیر بهلولی، رضا تقوی، فرشاد کمانکش، محمد پناهی، امیر عبس کاوند، سروش بوریایی، آتنا کاوند و غزاله جعفری از جمله نقش آفرینان در این مجموعه هستند.

علوی یادآور شد: محسن صاحب زمانی به عنوان صدابردار، افشین ولیپوری دستیار کارگردان، حسین فاتحی منشی صحنه، زهرا خورشیدی گریم، حمید بیضایی نور پرداز و نازنین معالی آهنگسازی این مجوعه داستانی را بر عهده دارند.