طرح گازرسانی به 6 روستای خرم آباد بهره برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان شامگاه دوشنبه در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: روستاهای بلیلوند، چشمه سرخه، کاوه کالی، پل بابا حسین، شه قلی زاغه و چم قرق روستاهایی هستند که همزمان با هفته دولت از نعمت گاز برخوردار شدند.

علی گودرزی افزود: عملیات گازرسانی به این روستاها با صرف اعتباری بیش از پنج میلیارد ریال انجام شده است.

وی جمعیت تحت پوشش این روستاها را بیش از 600 خانوار برشمرد و یادآور شد: تا پایان مرداد ماه سالجاری 148 روستای استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند که 140 روستا از این تعداد در زمان دولتهای نهم و دهم گازدار شده اند.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان خاطر نشان کرد: در صورت عدم وقوع اتفاقات غیر قابل پیش بینی تا پایان سال جاری 50 روستای دیگر استان نیز از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.