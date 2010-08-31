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۹ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۱۷

طرح گازرسانی به 6 روستای خرم آباد بهره برداری شد

طرح گازرسانی به 6 روستای خرم آباد بهره برداری شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: در مراسمی که در روستای پل باباحسین شهرستان خرم آباد با حضور مدیر عامل شرکت گاز استان و فرماندار خرم آباد برگزار شد طرح گازرسانی به شش روستای تابعه شهرستان خرم آباد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان شامگاه دوشنبه در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: روستاهای بلیلوند، چشمه سرخه، کاوه کالی، پل بابا حسین، شه قلی زاغه و چم قرق روستاهایی هستند که همزمان با هفته دولت از نعمت گاز برخوردار شدند.

علی گودرزی افزود: عملیات گازرسانی به این روستاها با صرف اعتباری بیش از پنج میلیارد ریال انجام شده است.

وی جمعیت تحت پوشش این روستاها را بیش از 600 خانوار برشمرد و یادآور شد: تا پایان مرداد ماه سالجاری 148 روستای استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند که 140 روستا از این تعداد در زمان دولتهای نهم و دهم گازدار شده اند.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان خاطر نشان کرد: در صورت عدم وقوع اتفاقات غیر قابل پیش بینی تا پایان سال جاری 50 روستای دیگر استان نیز از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

کد مطلب 1143409

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