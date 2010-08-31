عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای گرمی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، در این مراسم عملیات آبرسانی به روستاهای اظماره، ایلخچی علیا و سفلی شهرستان گرمی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال کلنگ زنی شد.

معاون سیاسی استاندار اردبیل در این مراسم طی سخنانی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت، کشور را در مقابل تهدیدات و فتنه های دشمنان بیمه کرده است، اظهار داشت: اقتدار، استقلال و خودکفایی امروز کشور مرهون خون شهداست.

فیروز احمدی هر خانه شهید در کشور را تمثیلی از یک زیارتگاه توصیف کرد و افزود: تکریم خانواده های شهدا و حفاظت از دستاوردهای انقلاب اسلامی از سوی مردم بویژه نسل حاضر و آینده ضروری است.



وی همچنین با اشاره به آغاز طرح هدفمند کردن یارانه ها از نیمه دوم سال جاری تصریح کرد: این طرح بیش از همه به نفع روستاییان دارد و خدمات بیشتری برای روستاییان منطقه به همراه خواهد داشت.

سالن ورزشی چند منظوره شهرستان نیر افتتاح شد

همچنین با حضور معاون عمرانی استاندار اردبیل و سرپرست اداره کل تربیت بدنی استان سالن ورزشی چند منظوره شهدای اسلام آباد شهرستان نیر افتتاح و به بهره برداری رسید.

سرپرست اداره کل تربیت بدنی استان در مراسم افتتاح این طرح با اشاره به توجه دولت دهم به مناطق محروم اظهار داشت: این سالن در مساحت هزار و180 مترمربع در دو بخش سالن اصلی ورزشی با هزار مترمربع و بخش اداری احداث شده است.

توفیق کابلی افزود: این سالن استاندارد برای برگزاری رشته های فوتسال، والیبال، هندبال، بسکتبال، تنیس و بدمینتون مناسب بوده و دارای رختکن و سرویس بهداشتی و اتاقهای مدیریتی و آموزشی است.

وی با بیان اینکه برای احداث سالن چند منظوره نیر اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 100 میلیون ریال هزینه شده است، اضافه کرد: احداث این سالن از جمله مصوبات دور دوم سفرهای هیئت دولت بوده و اعتبار آن از محل ردیف 50 ملی تامین شده است.

سرپرست اداره کل تربیت بدنی استان با اشاره به زمان آغاز این پروژه در سال 87 خاطر نشان کرد: دولت تلاش می کند امکانات ورزشی را در سطح کشور توزیع کند و احداث این سالن در اسلام آباد نیر موید تحقق این مهم می باشد.

افتتاح ده ها طرح عمرانی و آموزشی در استان اردبیل

همچنین در آخرین روز از هفته دولت و با حضور استاندار اردبیل، چند طرح عمرانی، تولیدی، بهداشتی، آموزشی، صنعتی و... در شهرستان خلخال افتتاح و به بهره برداری رسید.

جایگاه سوخت CNG شهر هشتجین، جایگاه سوخت دو منظوره خوجین، دو مدرسه 10 کلاسه در خلخال با بیش از 30 میلیارد ریال اعتبار، واحد پروار بندی گوساله گوشتی، کانال آبیاری "زکی دیرمانی" خلخال با یک میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار و... از جمله این طرحها بود.

در سایر مناطق استان نیز چندین طرح عمرانی، خدماتی و تولیدی از جمله 41 طرح برق رسانی با صرف 11 میلیارد ریال و یک واحد تولید فرآورده های بتنی با صرف هفت میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه و اشتغالزایی 14 نفر در پارس آباد در گرامیداشت هفته دولت افتتاح و به بهره برداری رسید.

بهره برداری از هشت طرح عمرانی و خدماتی در مشگین شهر با 10 میلیارد ریال اعتبار، بند آبخیزداری لنگان در گرمی، کانال کشاورزی، طرح آبخیزداری، گازرسانی، برق رسانی، مرکز توسعه سوئیچ مخابرات، افتتاح 13 واحد مسکن مددجویی کمیته امداد، مسجد و... در سطح استان از دیگر طرحهایی بود که امروز به بهره برداری رسید.