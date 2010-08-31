به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام منصور فرجی شامگاه دوشنبه در نشست نخبگان با معاون پشتیبانی و برنامه ریزی منابع انسانی استاندار زنجان افزود: این روند در حالی است خیلی کارهای عقب افتاده و زمین مانده وجود دارد و متأسفانه برخی کارها نیز در قالب دین انجام می شود و باید به طور جدی در جامعه تعطیل شود

وی اهمیت دادن به نخبگان از اولویتهای دین اسلام و از مهمترین اولویت های نظام جمهوری اسلامی ایران عنو.ان کرد و ادامه داد: اهمیت ندادن به نخبگان سبب خروج هزاران نفر از آنان به کشورهای دیگر و بی بهره ماندن کشور خودمان از نخبگان شده است و به همین دلیل است که چندین و چند سال از در زمینه پیشرفت های علمی و انسانی عقب افتاده ایم.

کسانی که بهتر از دیگران می فهمند باید در جامعه اولویت داشته باشند

وی اظهار داشت : کسانی که بهتر از دیگران می فهمند باید در جامعه اولویت داشته باشند و نخبه پروری یعنی همین و ای کاش این ها سنت هایی بود که ما امروز در جامعه داشتیم و همه نیرورها را در همه عرصه ها مورد ارزیابی قرار می دادیم.

حجت الاسلام فرجی یادآور شد: سازمان ملل از میان همه منشورهای حکومتی اساسنامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر را به عنوان اساسنامه یک حکومت عدالت محور معرفی و تنها الگوی حکومت عدالت محور در جهان از آغاز خلقت تا کنون را حکومت حضرت علی (ع) عنوان کرد آن وقت ما در کدام اداره اساسنامه مالک اشتر را نصب کرده ایم؟

منشور حکومتی حضرت علی(ع) در ادارات استان زنجان نصب سود

مسئول دفتر نهاد نماینگی مقام معظم رهبری در دانشگاه زنجان افزود : پیشنهاد من این است زنجان به عنوان پیشقدم ترین استان منشور حکومتی علی بن ابیطالب (ع) را در همه ادارات استان نصب کند و به سایر استان ها نیز اهدا کند.

حجت الاسلام فرجی ادامه داد : انجام دادن 3 موضوع در دین اسلام خیانت محسوب می شود و آن پذیرفتن کاری که شخص توانایی و تخصص انجام آن را ندارد، دوم کاری که شخص توانایی آن را دارد اما کسی را می شناسد که بهتر از او می تواند این کار را انجام دهد و سوم نگفتن و معرفی نکردن توانایی های خود در انجام کاری که محروم کردن جامعه از توانایی های خود است.

وی افزود: بنابراین دین اسلام و پیامبر گرامی ما یک الگوی مدیریتی و عالی در اختیار ما قرار داده است اما متأسفانه به آن ها عمل نمی شود و عملا ً در جامعه فراموش شده است.

رئیس دفتر نخبگان استان زنجان نیز با تأکید بر لزوم به کارگیری نخبگان در عرصه های مدیریتی استان گفت : در راستای این امر قرار است 3 نفر از نخبگان در هر کارگروه قرار بگیرند که تا کنون 12 نفر آنان معرفی شده است و در حدود 12 نفر دیگر نیز معرفی خواهند شد.

علی رمضانی حضور نخبگان را در توسعه و پیشرفت استان بسیار مؤثر عنوان کرد و افزود : شورای علمی نخبگان در آینده ای نزدیک تشکیل می شود که تعداد آن 5 نفر بوده و در آن حداکثر 3 نفر از رؤسای دانشگاه ها و معاون استاندار می توانند عضو شوند.