هیجان وعده تغییر اوباما به دلسردی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس اشپیگل" در مطلبی در این باره نوشت: باراک اوباما حدود یک سال و نیم است که در آمریکا قدرت را در دست گرفته، اما هنوز یا بهتر است بگوییم مجددا دو سوم آمریکاییها بر این عقیده اند که کشورشان در مسیر غلطی قرار دارد.

نویسنده در ادامه نوشت: خشم از شرایط موجود یک نیروی قدرتمند در یک دموکراسی است. باراک اوباما انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 را برنده شد چرا که شهروندان آمریکایی از عملکرد رئیس جمهوری پیشین آمریکا به شدت ناراضی بودند. خشم آنها به قدری زیاد بود که با این که از حکومت رنجیده خاطر بودند، اما در خانه نماندند و به پای صندوقهای رای رفتند.

در سالهای شصت نیز خشم مردم از تبعیض نژادی در آمریکا هزاران نفر را با "رهبری مارتین لوتر کینگ" به خیابانهای آمریکا کشاند.

نویسنده در ادامه افزود اما در تابستان 2010 برعکس خشم و جنبش های مردمی به چپهای آمریکا کمک نمی کند بلکه به نفع راست ها در این کشور رقم می خورد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: بحران اقتصادی در آمریکا هنوز ملموس است و به جای استقبال و شورو هیجان از تغییر وعده داده شده دلسردی در بین مردم حکمفرماست. نظر سنجی ها ماهها است نشان می دهند که راستها در آمریکا انگیزه بالایی برای شرکت در انتخابات کنگره دارند، این در حالی است که انتخاب کنندگان اوباما حالتی کاملا عکس این وضعیت را دارند.