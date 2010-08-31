طرح ضیافت اندیشه در قم بکار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این طرح از 23 مردادماه مصادف با سوم ماه مبارک رمضان با حضور بیش از سه هزار دانشجوی دختر و پسر آغاز و مراسم اختتامیه مرحله نخست آن شامگاه دوشنبه در دانشگاه قم برگزار شد.
طرح ضیافت اندیشه طرحی است علمی و معنوی که از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها برای دانشجویانی که مایل به تجربه رمضانی متفاوت هستند با برنامههای گوناگون هماهنگ با نیازهای علمی و معرفتی دانشجویان برگزار شد.
دورههای آموزشی این طرح شامل 6 عنوان درسی از جمله قرآن، نهجالبلاغه، جریان شناسی، فمنیسم، جنگ نرم و مهارتهای زندگی بوده که هر عنوان درسی در قالب پنج ساعت ارائه شده است.
برنامههای آموزشی این طرح در 36 گروه شامل 18 گروه برادران و 18گروه خواهران تدوین شده و 36 استاد برجسته حوزه و دانشگاه به تدریس این عناوین درسی پرداختند.
همچنین فضای متنوع و جذاب بخش تربیت و خودسازی شامل حلقههای معرفت، قرآن و اذان، مداحی و مناجات، گفتگوهای آزاد، نقد فیلم، مشاوره، ورزش، مهرورزی، گروه هنری و ادبی از دیگر برنامههای تربیتی و خودسازی این طرح بوده است.
دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه از بیستم ماه مبارک رمضان تا بیست و سوم این ماه در مراسم عبادی اعتکاف رمضان که در مسجد الغدیر دانشگاه قم و مسجد پردیس قم دانشگاه تهران برگزار میشود شرکت میکنند.
لازم به ذکر است آزمون دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه روز پنجشنبه 11 شهریورماه ساعت 10 صبح در ساختمان پروفسور حسابی دانشگاه قم برگزار میشود.
در صورت موفقیت دانشجویان در آزمون پایان دوره و با لحاظ آئیننامه آموزشی طرح، گواهی شرکت در طرح ضیافت اندیشه برای دانشجویان صادر میشود و نمرات کسب شده توسط دانشجویان به دانشگاههای مبدأ آنها به صورت رسمی جهت اعمال 4 واحد درسی پیشبینیشده در طرح اعلام خواهد شد.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان قم در این مراسم گفت: در جریان برگزاری طرح ضیافت اندیشه فقط 12 نفر از دانشجویان از شرکت در این طرح انصراف دادهاند.
حجتالاسلام محمد مهدی کرمی اظهار داشت: خوشبختانه اجرای طرح ضیافت اندیشه در قم با استقبال دانشجویان دختر و پسر مواجه شد و دانشجویان با شور و رغبت خاصی در این طرح شرکت کردند.
وی بروز برخی مشکلات در اجرای طرح ضیافت اندیشه را ناشی از تجربه اول اجرای آن دانست و گفت: تغییراتی در اجرای این طرح انجام شد که به خاطر این تغییرات برخی از دانشجویان متحمل زحمات فراوانی شدند و برخی دیگر نیز از شرکت در این طرح محروم ماندند.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان قم اضافه کرد: قرار بود برنامههای معرفتی این طرح در عصرها برگزار شود اما به دلیل شرایط آب و هوایی و امکانات دانشگاه قم، مجبور شدیم برخی جلسات را در صبحها برگزار کنیم.
کرمی با اشاره به فراهم نشدن زمینه ثبت نام دیگر دانشجویان متقاضی شرکت در این طرح اظهار داشت: هماهنگی برنامههای این طرح مقداری کند انجام شد و بسیاری از دانشجویان نتوانستند در این طرح شرکت کنند، البته این مشکل از جانب ما نبود و برخی از مسئولانی که قرار بود با این طرح همکاری داشته باشند، ولی دیر اعلام کردند.
قم - خبرگزاری مهر: مرحله نخست طرح ضیافت اندیشه با حضور مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور در دانشگاه قم بکار خود پایان داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، این طرح از 23 مردادماه مصادف با سوم ماه مبارک رمضان با حضور بیش از سه هزار دانشجوی دختر و پسر آغاز و مراسم اختتامیه مرحله نخست آن شامگاه دوشنبه در دانشگاه قم برگزار شد.
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