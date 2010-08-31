طرح ضیافت اندیشه در قم بکار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، این طرح از 23 مرداد‌ماه مصادف با سوم ماه مبارک رمضان با حضور بیش از سه هزار دانشجوی دختر و پسر آغاز و مراسم اختتامیه مرحله نخست آن شامگاه دوشنبه در دانشگاه قم برگزار شد.



طرح ضیافت اندیشه طرحی است علمی و معنوی که از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه⁯ها برای دانشجویانی که مایل به تجربه رمضانی متفاوت هستند با برنامه⁯های گوناگون هماهنگ با نیازهای علمی و معرفتی دانشجویان برگزار شد.



دوره⁯های آموزشی این طرح شامل 6 عنوان درسی از جمله قرآن، نهج⁯البلاغه، جریان شناسی، فمنیسم، جنگ نرم و مهارت⁯های زندگی بوده که هر عنوان درسی در قالب پنج ساعت ارائه شده است.



برنامه‌های آموزشی این طرح در 36 گروه شامل 18 گروه برادران و 18گروه خواهران تدوین شده و 36 استاد برجسته حوزه و دانشگاه به تدریس این عناوین درسی پرداختند.



همچنین فضای متنوع و جذاب بخش تربیت و خودسازی شامل حلقه⁯های معرفت، قرآن و اذان، مداحی و مناجات، گفتگوهای آزاد، نقد فیلم، مشاوره، ورزش، مهرورزی، گروه هنری و ادبی از دیگر برنامه⁯های تربیتی و خودسازی این طرح بوده است.



دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه از بیستم ماه مبارک رمضان تا بیست و سوم این ماه در مراسم عبادی اعتکاف رمضان که در مسجد الغدیر دانشگاه قم و مسجد پردیس قم دانشگاه تهران برگزار می⁯شود شرکت می⁯کنند.



لازم به ذکر است آزمون دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه روز پنج‌شنبه 11 شهریورماه ساعت 10 صبح در ساختمان پروفسور حسابی دانشگاه قم برگزار می‌شود.



در صورت موفقیت دانشجویان در آزمون پایان دوره و با لحاظ آئین‌نامه آموزشی طرح، گواهی شرکت در طرح ضیافت اندیشه برای دانشجویان صادر می‌شود و نمرات کسب شده توسط دانشجویان به دانشگاه‌های مبدأ آنها به صورت رسمی جهت اعمال 4 واحد درسی پیش‌بینی‌شده در طرح اعلام خواهد شد.



رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه⁯های استان قم در این مراسم گفت: در جریان برگزاری طرح ضیافت اندیشه فقط 12 نفر از دانشجویان از شرکت در این طرح انصراف داده⁯اند.



حجت⁯الاسلام محمد مهدی کرمی اظهار داشت: خوشبختانه اجرای طرح ضیافت اندیشه در قم با استقبال دانشجویان دختر و پسر مواجه شد و دانشجویان با شور و رغبت خاصی در این طرح شرکت کردند.



وی بروز برخی مشکلات در اجرای طرح ضیافت اندیشه را ناشی از تجربه اول اجرای آن دانست و گفت: تغییراتی در اجرای این طرح انجام شد که به خاطر این تغییرات برخی از دانشجویان متحمل زحمات فراوانی شدند و برخی دیگر نیز از شرکت در این طرح محروم ماندند.



رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه⁯های استان قم اضافه کرد: قرار بود برنامه⁯های معرفتی این طرح در عصرها برگزار شود اما به دلیل شرایط آب و هوایی و امکانات دانشگاه قم، مجبور شدیم برخی جلسات را در صبح⁯ها برگزار کنیم.



کرمی با اشاره به فراهم نشدن زمینه ثبت نام دیگر دانشجویان متقاضی شرکت در این طرح اظهار داشت: هماهنگی برنامه⁯های این طرح مقداری کند انجام شد و بسیاری از دانشجویان نتوانستند در این طرح شرکت کنند، البته این مشکل از جانب ما نبود و برخی از مسئولانی که قرار بود با این طرح همکاری داشته باشند، ولی دیر اعلام کردند.