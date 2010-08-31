به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه مرحله نخست طرح ضیافت اندیشه که در دانشگاه قم برگزار شد در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان در مورد علت حمایت احمدی⁯نژاد از اسفندیار رحیم مشایی اظهار داشت: حداقل بنده نه دلیلی برای توجیه کردن توضیحات رئیس جمهور دارم و نه قدرت آن را، می⁯خواهیم ابرو را درست کنیم ولی چشم او را کور می⁯کنیم.



وی با بیان اینکه ما هم نسبت به موضوع مشایی و توجیهات احمدی⁯نژاد معترض هستیم، تصریح کرد: احمدی⁯نژاد تعلق خاطر در حد شیفتگی با مشایی دارد و این جور نیست که ارتباط آنها معمولی و قابل بریدن از هم باشد.



ذوالنور به تلاش برخی افراد برای توجیه رئیس جمهور از رفتارهای مشایی اشاره کرد و افزود: بزرگانی تلاش کردند که این موضوع را رفع کنند اما نتیجه نداشت و ما هم بهتر است خیلی هم وقت خودمان را صرف مسائلی که نتیجه ندارد نکنیم.



مخالفان مشایی سه دسته⁯اند



جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه ماجرای مشایی ظرفیتی نیست که بحث اول کشور باشد، اظهار داشت: کسانی که نسبت به مشایی معترض هستند را می⁯توان در چند دسته تقسیم کرد که یکی از این دسته⁯ها مراجع تقلید، دیگری دلسوزان و دسته سوم عده⁯ای هستند که دلسوز نیستند بلکه شبیه مگس⁯هایی هستند که به دنبال زخم⁯هایی هستند تا روی آن بنشینند.



وی ادامه داد: دسته سوم کسانی هستند که همیشه به دنبال تضعیف نظام، دولت و احمدی⁯نژاد هستند و حالا داعیه مهربان⁯تر از مادر شدند و همیشه می⁯خواهند این بحث⁯ها زنده باشد.



ذوالنور گفت:احمدی⁯نژاد رئیس جمهوری است که فلش حرکت او همسو و هم جهت با آرمان⁯های انقلاب اسلامی است و ممکن است در چهار جا هم اشتباهی داشته باشد.



به بهانه مشایی پرونده درخشان احمدی⁯نژاد را پاره نکنید



وی تصریح کرد: احمدی⁯نژاد یک برگه امتحانی دارد که ممکن است از 100 سئوال به 80 سئوال پاسخ مثبت داده است، حق نیست که به بهانه مشایی پرونده⁯ای که درخشان است را پاره کنیم، کما اینکه برخی⁯ها در این مسئله غیرمنصفانه عمل می⁯کنند.



جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه بعضی افرادی که در جبهه مقابل هستند یا خودشان مثل مشایی هستند و یا مشایی⁯هایی درست کرده⁯اند اظهار داشت: دشنه برخی از سردمداران آنها قلب امام و اساس انقلاب را نشانه رفته است و باید هوشیار باشیم که با طرح مسئله مشایی باعث همراهی با آنها و احیانا تضعیف نظام و انقلاب نشویم.



دچار افراط و تفریط شدیم



ذوالنور در پاسخ به سئوال یکی دیگر از دانشجویان که از او پرسیده بود آیت⁯الله هاشمی رفسنجانی در چه جایگاهی قرار دارد و نظر رهبری در مورد او چیست، گفت: آقای هاشمی رئیس دو رکن نظام یعنی مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.



وی ادامه داد: در مورد نظرات مقام معظم رهبری باید بگویم که در دیدار اخیری که دانشجویان با ایشان داشتند رهبری فرمودند نظر من پنهان نیست از این رو لازم نیست که من نظرات مقام معظم رهبری را تشریح کنم.



وی تصریح کرد: اگر از ما بپرسند نظرتان در مورد علامه طباطبایی، علامه مجلسی، بحرالعلوم، بروجردی و امام خمینی(ره) چیست، ما بدون اینکه مکث کنیم جواب می⁯دهیم خیلی خوب است. اما اگر از ما در مورد هیتلر، چنگیز و رضاخان بپرسند آنها را لعن و نفرین می⁯کنیم.



ذوالنور گفت: اما اگر پرسیده شود نظر شما در مورد قالیباف، ناطق نوری، احمدی⁯نژاد و هاشمی چیست، من نمی توانم به صورت مطلق در مورد آنها توضیح دهم . متاسفانه دچار افراط یا تفریط شدیم.



جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه افزود: اگر برای برخی افراد مشکلی به وجود آید بعضی افراطی⁯ها آنها را تکفیر می ⁯کنند و زحمات گذشته را نادیده می⁯گیرند.



وی افراط و تفریط را کار غلطی دانست و افزود: از من که پرسیدند نظرم در مورد هاشمی چیست، من می⁯گویم منظورتان کدام هاشمی است. هاشمی رفسنجانی قبل از انقلاب زندان به زندان می⁯چرخید و بدبختی می⁯کشید و شکنجه می⁯شد.



ذوالنور گفت: هاشمی رفسنجانی در بحث تثبیت انقلاب اسلامی هم نقش داشت و حتی از او به عنوان یکی از سه یاوران امام خمینی(ره) یاد می⁯کردند که این خدمات روی چشم ما جا دارد.



وی تصریح کرد: هاشمی رفسنجانی در دوران دفاع مقدس مثل همه کسانی که خدمت کرده اند، از جمله کسانی بود که در دفاع مقدس خدمات بزرگی داشت.



خدمات هاشمی رفسنجانی از افتخارات نظام ماست



ذوالنور یادآور شد: وقتی من حرف⁯هایی می⁯زنم حرف من بولتنی نیست، چیزی نیست که وقتی در محضر هاشمی رفسنجانی مطرح شود بگوید چنین چیزی نیست، چراکه اسناد و مدارک کشور بیانگر این مطالب است.



وی با اشاره به خاطرات هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات سیاسی اضافه کرد: هاشمی رفسنجانی در این کتاب نوشته بود که در مسئله سیاسی جنگ با امام اختلاف نظر داشت.



ذوالنور گفت: هاشمی رفسنجانی خدمات بسیار بزرگی در زمینه⁯های سد سازی، کشاورزی، مخابرات، ارتباطات، پتروشیمی، پالایشگاه و... انجام داد و اینها افتخارات نظام ماست. وی اضافه کرد ما حق نداریم جوری تخطئه کنیم که ابعاد مثبت شخصیت⁯ها و نظام جمهوری اسلامی زیرسئوال برود.



انتقاد از عدم توجه به مسائل فرهنگی در دولت اصلاحات



جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه با انتقاد از عدم توجه دولت سازندگی به مباحث فرهنگی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در دوران اصلاحات نسبت به تهاجم فرهنگی،هجوم فرهنگی، قتل عام فرهنگی، غارت فرهنگی و حتی شبیخون فرهنگی هشدار داده بودند.



وی افزود: هاشمی رفسنجانی در آن زمان همین طور جلو رفت و توجهی به مسائل فرهنگی نداشت، به دلیل اینکه کارگزاران فرهنگی او دیدگاه⁯های خاصی داشتند و از دامن همین کارگزاران بود که مشارکت به وجود آمد.



ذوالنور یادآور شد: مقام معظم رهبری درآن زمان مکررا در مورد اشرافی گری، رانت⁯ها، فساد، تبعیض و... تاکید کردند و یکی از بسترهای پیدایش سیاه دولت اصلاحات، دولت هاشمی رفسنجانی بود.



صهیونیزم مسیحی بشر را تهدید می⁯کند



به گزارش مهر ، وی در بخش ابتدایی سخنان خود رژیم صهیونیستی را به عنوان یک دولت جعلی، غصبی و غیرواقعی دانست و گفت: اقدام اولیه برای تشکیل دولت یهود توسط یهودی⁯ها شکل نگرفت بلکه یهودی های تندرو با تفکراتی از زمینه⁯هایی که درافکار مسیحیان مطرح شد حداکثر استفاده را کردند.



ذوالنور با بیان اینکه آنها برای وطن گزینی چهره یهود را مظلوم نشان داده⁯اند، تصریح کرد: امروز مقوله⁯ای که بشریت را تهدید می⁯کند صهیونیزم مسیحی است.



وی گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا در تلویزیون این کشور اعلام کرده بود که خود و خانواده⁯اش به صهیونیزم ایمان آورده⁯اند، اینها معتقدند که اگرشخص مسیحی قائل به صهیونیزم نباشد دین مسیحیت ناقص است و کسانی که به صهیونیزم اعتقاد پیدا کنند به عنوان مسیحیان بازتولد یافته مطرح می⁯شوند.



وی اسرائیل را سگ آموزش دیده، رژیم جعلی و ابزار دست صهیونیزم جهانی دانست که یهودی ⁯های افراطی خبیث و مغضوب خدا از این بستر حداکثر استفاده را کرده⁯اند. ذوالنور ادامه داد: امروز صهیونیزم مقوله⁯ای است که ادیان الهی را تهدید می⁯کند و در حال حاضر بیشتر صاحبان کارخانه⁯های بزرگ و اسلحه⁯سازی متعلق به آنهاست.



تخریب برج دوقلوی آمریکا توسط صهیونیست⁯ها با 14 دلیل



ذوالنور در ادامه سخنانش گفت: کابینه بوش صهیونیزم بودند و من با 14 دلیل ثابت می⁯کنم که تخریب برج دو قلوی آمریکا کار خود صهیونیست⁯ها بود و القاعده و بن لادن دخالتی در این کار نداشتند.



وی با بیان اینکه این اقدام برای ایجادفضاسازی علیه اسلام صورت گرفت یادآور شد: در جریان حمله آمریکا به افغانستان بن لادن نه کشته می⁯شود و نه دستگیر؛ به دلیل اینکه بن لادن بهانه⁯ای برای حضور آمریکا در افغانستان است و اگر دستگیر شود داستان تمام می⁯شود.



جانشین نمایندگی ولی فقیه درسپاه اظهار داشت: حضور آمریکا در منطقه حضور و باور اعتقادی است و امروز ما در سرزمین دیگری با دشمن می⁯جنگیم و خاکریز مقدم اسلام در فلسطین و سوریه و لبنان قرار گرفته است.