به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام محمد محمدیان شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه مرحله اول طرح ضیافت اندیشه که در دانشگاه قم برگزار شد، اظهار داشت: انتظاری که از شرکت کنندگان در طرح ضیافت اندیشه می⁯رود این است که هر دانشجو در دانشگاه خودش خیمه ⁯ای به پا کند و آموخته⁯های خود را با توجه به شناختی که از ذوق و علاقه و استعداد خود سراغ دارد، در دانشگاه پیاده کند.



وی خطاب به دانشجویان شرکت کننده در این طرح گفت: یکایک شما می توانید در دانشگاه خود پرچم هدایت را برافراشته کنید و افتخاری برای دانشگاه⁯ها باشید.



محمدیان با بیان اینکه آینده نظان مرهون تلاشهای جوانان دانشجو خواهد بود، تصریح کرد: شما باید خودتان را باور کنید، به خاطر اینکه خداوند در وجود شما استعدادی نهاده که هر کدام از شماها می⁯توانید یک مصلح کل باشید.



رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه⁯ها ادامه داد: اگر دانشجویان اراده کنند و همت داشته باشند و افق دیدشان را بالا ببرند آینده از آن همین افراد خواهد بود و ادامه راه انقلاب اسلامی با دلهای نورانی و اخلاص دانشجویان میسر است.



بصیرت و استقامت نسل سوم بیشتر از نسلهای اول و دوم انقلاب است



وی دانشجویان شرکت⁯کننده در طرح ضیافت اندیشه را به مثابه گم⁯شدگانی دانست که مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه⁯ها به دنبال آنها بودند و ادامه داد: یقین دارم که بصیرت و استقامت نسل سوم بسیار بیشتر از استقامت نسلهای اول و دوم است.



محمدیان با تأکید بر استمرار طرح ضیافت اندیشه اظهار داشت: با پنج جلسه فمنیسم، قرآن، نهج البلاغه، مهارت⁯های زندگی و... نمی⁯شود مطالب را به خوبی بیان کرد و این موارد در واقع آغاز و جرقه⁯ای در ذهن بود که می⁯توان آنها را در دانشگاه⁯ها پیاده کرد.



وی گفت: اولین کاری که خواهیم کرد، لیست اسامی شرکت کنندگان در این طرح را برای روسای دانشگاه⁯ها ارسال می⁯کنیم تا از اول مهرماه در اجرای فعالیت⁯های فرهنگی و... دانشگاه⁯ها همکاری تنگاتنگی داشته باشند.



محمدیان خطاب به دانشجویان گفت: برنامه⁯های ویژه⁯ای برای شما در نظر گرفته⁯ایم.



وی از جوانان دانشجوی قمی به عنوان محور بسیاری از فعالیت⁯های موثر یاد کرد و افزود: در طول انقلاب اسلامی فعال⁯ترین دانشجویان کشور از قم هستند و در هر دانشگاهی که تحصیل می⁯کنند محور فعالیت⁯ها و برنامه⁯های مذهبی و سیاسی هستند.