به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمد محمدیان شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه مرحله اول طرح ضیافت اندیشه که در دانشگاه قم برگزار شد، اظهار داشت: انتظاری که از شرکت کنندگان در طرح ضیافت اندیشه میرود این است که هر دانشجو در دانشگاه خودش خیمه ای به پا کند و آموختههای خود را با توجه به شناختی که از ذوق و علاقه و استعداد خود سراغ دارد، در دانشگاه پیاده کند.
وی خطاب به دانشجویان شرکت کننده در این طرح گفت: یکایک شما می توانید در دانشگاه خود پرچم هدایت را برافراشته کنید و افتخاری برای دانشگاهها باشید.
محمدیان با بیان اینکه آینده نظان مرهون تلاشهای جوانان دانشجو خواهد بود، تصریح کرد: شما باید خودتان را باور کنید، به خاطر اینکه خداوند در وجود شما استعدادی نهاده که هر کدام از شماها میتوانید یک مصلح کل باشید.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ادامه داد: اگر دانشجویان اراده کنند و همت داشته باشند و افق دیدشان را بالا ببرند آینده از آن همین افراد خواهد بود و ادامه راه انقلاب اسلامی با دلهای نورانی و اخلاص دانشجویان میسر است.
بصیرت و استقامت نسل سوم بیشتر از نسلهای اول و دوم انقلاب است
وی دانشجویان شرکتکننده در طرح ضیافت اندیشه را به مثابه گمشدگانی دانست که مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به دنبال آنها بودند و ادامه داد: یقین دارم که بصیرت و استقامت نسل سوم بسیار بیشتر از استقامت نسلهای اول و دوم است.
محمدیان با تأکید بر استمرار طرح ضیافت اندیشه اظهار داشت: با پنج جلسه فمنیسم، قرآن، نهج البلاغه، مهارتهای زندگی و... نمیشود مطالب را به خوبی بیان کرد و این موارد در واقع آغاز و جرقهای در ذهن بود که میتوان آنها را در دانشگاهها پیاده کرد.
وی گفت: اولین کاری که خواهیم کرد، لیست اسامی شرکت کنندگان در این طرح را برای روسای دانشگاهها ارسال میکنیم تا از اول مهرماه در اجرای فعالیتهای فرهنگی و... دانشگاهها همکاری تنگاتنگی داشته باشند.
محمدیان خطاب به دانشجویان گفت: برنامههای ویژهای برای شما در نظر گرفتهایم.
وی از جوانان دانشجوی قمی به عنوان محور بسیاری از فعالیتهای موثر یاد کرد و افزود: در طول انقلاب اسلامی فعالترین دانشجویان کشور از قم هستند و در هر دانشگاهی که تحصیل میکنند محور فعالیتها و برنامههای مذهبی و سیاسی هستند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور گفت: طرح ضیافت اندیشه مراسم افتتاحیه داشت اما مراسم اختتامیه ندارد و روند برگزاری آن ادامه مییابد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمد محمدیان شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه مرحله اول طرح ضیافت اندیشه که در دانشگاه قم برگزار شد، اظهار داشت: انتظاری که از شرکت کنندگان در طرح ضیافت اندیشه میرود این است که هر دانشجو در دانشگاه خودش خیمه ای به پا کند و آموختههای خود را با توجه به شناختی که از ذوق و علاقه و استعداد خود سراغ دارد، در دانشگاه پیاده کند.
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