به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام احمد بهشتی شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه مرحله اول طرح ضیافت اندیشه که در دانشگاه قم برگزار شد به دیدگاه برخی علمای مشهور قرون گذشته در مورد ولایت فقیه اشاره کرد و افزود: ابن سینا در کتاب ارزشمند الهیات شفا به طور مفصل بحث جانشینی پیغمبر و واجب بودن اطاعت از او را مطرح کرد و حتی به این نکته اشاره کرده بود که ممکن است همه افراد اشتباه کنند اما هیچ خطای عمدی و سهوی از هیچ حجتی صورت نمی⁯گیرد.



وی تصریح کرد: ابن سینا از دید فلسفی به مسئله ولایت پرداخت و همان نتیجه⁯ای را به دست آورد که بسیاری از علمای ما به ویژه امام خمینی(ره) بحث ولایت فقیه را پیگیری و احیا کردند.



بهشتی خاطرنشان کرد: مردم، خبرگان رهبری را انتخاب کردند برای اینکه نظارتی بر امور داشته باشند که اگر خدای ناکرده روزی اتفاق افتد که نیاز به انتخاب شخص دیگری باشد، این کار را انجام دهند.



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ویژگی⁯های مقام معظم رهبری گفت: امروز کسی بر مسند ولایت و زعامت نشسته که اگر ممکن است خودشان ادعای اعلمیت نداشته باشند اما اعلم هستند.



سرپرست دانشگاه قم تصریح کرد: اگر نگوئیم 100 درصد اعضای خبرگان این مطلب را قبول دارند، مطمئنا 99 درصد آنها این عقیده را دارند که مقام معظم رهبری از نظر علمی، سیاسی، تدبیر و مدیریت خیرالموجودین است.

