محمد عمرانی بازیگر نقش کامیار در مجموعه تلویزیونی "جراحت" درباره تضادهای نقش و احساس دو گانه او نسبت به خانواده و از سوی دیگر گرفتن انتقام به خبرنگار مهر گفت: برای هر بازیگری جذابیت دارد تا نقشی را ایفا کند که پیچیدگی‌های آن هم بیشتر باشد، مسلماً هر چه ابعاد مختلف نقش پررنگ‌تر باشد بازیگر بهتر می‌تواند برای نقش کار کند. برای بازی در مجموعه تلویزیونی "جراحت" هم سعید نعمت‌الله نویسنده سر صحنه حضور داشت. در واقع او و محمدمهدی عسگرپور کارگردان راهنمایی زیادی برای نقش می‌کردند. می‌توانم بگویم موفقیت این نقش را مدیون این دوستان هستم.

وی درباره اینکه با توجه به حضور نویسنده سر صحنه آیا پیش آمده بود شما هم پیشنهادی درباره نقش بدهید، توضیح داد: بله، پیش آمده بود، اما بیشتر در جزییات بود و نه در ساختارهای کلی. در واقع تعامل بود که صورت می گرفت یا درباره برخی دیالوگ‌ها نظرم را به نویسنده می‌گفتم و او هم با دلیل موافقت یا رد می‌کرد. در مجموع همکاری خوبی بود.

امین تارخ و علی عمرانی در نمایی از "جراحت"

بازیگر نقش کامیار درباره تفاوت نقشش در مجموعه "جراحت" نسبت به سریال "دفترخانه شماره 13" آخرین بازی‌اش در یک مجموعه تلویزیونی گفت: این نقش با سریال "دفترخانه شماره 13" متفاوت بود. معمولاً بیننده در درام با شخصیت‌های سیاه یا سفید مطلق ارتباط برقرار نمی‌کند، به همین دلیل علاقمند بودم نقشی را بپذیرم که متفاوت باشد تا بتوانم خودم را محک بزنم و بگویم این توانایی را دارم تا نقش متفاوتی را بازی کنم.

عمرانی در پاسخ به این سئوال که اگر بازی در مجموعه "جراحت" به شما پیشنهاد نمی‌شد و نقشی مانند سریال "دفترخانه شماره 13" پیشنهاد می‌شد، نمی پذیرفتید، گفت: نه، قبول نمی‌کردم. منتظر یک انتخاب خوب بودم تا بتوانم نقش متفاوتی را بازی کنم که با دیگر کارهایم تفاوت داشته باشد.

وی درباره اینکه آیا پخش شبانه مجموعه رمضانی "جراحت" در انتخاب شما تاثیر داشته، چرا که بازیگر بیشتر دیده می‌شود، توضیح داد: وقتی مجموعه‌ای هر شب روی آنتن می‌رود، مسلماً تماشاگران هم علاقمند به دیدن آن هستند. مجموعه "جراحت" هم بعد از افطار و در زمانی پخش می‌شود که مردم می‌بینند. اگر بازیگر خوب بازی کند، مسلماً بیشتر دیده می‌شود و اگر بد باشد خیلی لطمه می‌خورد. پخش هر شبی یک مجموعه تاثیر زیادی در دیده شدن بازیگر دارد و از سوی دیگر در کنار این امتیاز اگر خوب نقش را ایفا نکند ضربه زیادی می‌خورد.

این بازیگر درباره تقابل نقشش با نقش علی عمرانی (اسماعیل) برادرش توضیح داد: ما فقط یک سکانس بازی با هم داشتیم و بقیه برخوردها و خصومتها در گفتگوهایی است که رد و بدل می‌‌شود. علی یک بازیگر حرفه‌ای است و من هم سال‌ها است بازی می‌کنم. من و علی در کار همکار هستیم و در خانه برادر.

عمرانی درباره اینکه معمولاً مجموعه‌های ماه رمضان خیلی با شتاب ساخته می‌شود،گفت: با توجه به اینکه تصویربرداری این مجموعه چند ماه قبل از ماه رمضان شروع شد، به همین دلیل هیچ مشکلی نداشتیم و بدون استرس کار می‌کردیم.

وی در ارزیابی مجموعه "جراحت" گفت: من قلم سعید نعمت الله را خیلی دوست دارم. مجموعه "زیر هشت" او را به دقت می‌دیدم و لذت می‌بردم. در مجموعه "رستگاران" به نویسندگی او بازی داشتم. همچنین در یک تله فیلم که او نویسندگی را بر عهده داشت نقشی را ایفا کردم. نگاه و طرز تفکر نعمت‌الله را دوست دارم. او شعار نمی‌دهد و به زیبایی به مفاهیم انسانی می‌پردازد. مخاطب از نصیحت کردن مستقیم دوری می‌کند و نعمت‌الله با شناخت خوبی که از مخاطب دارد در نوشته‌هایش با ظرافت کامل به مفاهیم اخلاقی و انسانی می‌پردازد. او پرداخت خوبی هم درباره شخصیت‌ها دارد.

این بازیگر درباره همکاری با محمدمهدی عسگرپور گفت: من قبل از پروژه "جراحت" افتخار آشنایی با عسگرپور را نداشتم، اما با او تجربه خوبی در این سریال داشت. او با آرامش زیادی کار را کارگردانی می‌کرد و این آرامش او برای بازیگر هم لذت بخش بود.

عمرانی در پایان افزود: اگر چه منتظر انتخاب یک نقش خوب در تلویزیون بودم، اما در این مدت بیکار نبودم، چون بازیگر نمایش‌های رادیویی هستم و همیشه فعالیت بازیگری دارم.