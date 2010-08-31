به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، با توجه به اعلام نیاز بازارهای جهانی فیلم به ویژه بازارهای منطقه‌ای و آسیایی به نمایش فیلم‌های ایرانی، از پائیز امسال زمینه نمایش این آثار در سه کشور آسیایی کره، ژاپن و هند فراهم خواهد شد.

هم‌اکنون رایزنی‌های اولیه برای نمایش آثاری که تصویر مناسبی از فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی به نمایش گذاشته‌اند، در این سه کشور صورت گرفته و توافقاتی مبنی بر نمایش فیلم‌ها در سینماهای این کشور به عمل آمده است.

حضور در بازارهای جهانی و ارتباط مستقیم با مخاطبان سایر کشورها از جمله برنامه‌ها و اهداف بنیاد سینمایی فارابی به شمار می‌رود که به مرور با شناسایی کشورهایی که دغدغه نمایش فیلم‌های ایرانی را دارند زمینه بهره‌گیری از بازارهای آن‌ها فراهم و شاهد حضور چشمگیرتر سینمای ایران در میان مخاطبان جهانی خواهیم بود.

نمایش فیلمهای ایرانی در سینمای سایر کشورها باعث افزایش بضاعت و سرمایه این حوزه، معرفی سینمای کشور و جذب سرمایه برای تولیدات مشترک است. همچنین در مسیر جهانی‌سازی سینمای ایران به کشورهای فارسی زبان منطقه، جهان اسلام و سایر کشورهای جهان توجه خواهد شد چون سینمای کشور با توجه به فرهنگ و تمدن غنی ایرانی و موضوعات انسانی قابلیت تاثیر بر تمامی مخاطبان جهانی را دارد.