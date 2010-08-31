مهدی محبی کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب گفت: مجموعه داستان طنز "کت زوک" اخیراً مجوز نشر را دریافت کرده و به زودی توسط انتشارات آموت چاپ خواهد شد.

وی درباره عنوان کتابش هم گفت: "کت" در گویش کرمانی به معنی سوراخ است و "زوک" هم تداعلی کننده لوله‌های قدیمی آب است که سفالی بود که با ترکیب هنرمندانه‌ای آب‌بندی می‌شد و بیشتر هم در حمام‌های عمومی مورد استفاده قرار می‌گرفت. ترکیب "کت زوک" هم که عنوان یکی از قصه‌های این مجموعه نیز هست، لوله سوراخی است که آب تازه از آن وارد خزینه می‌شود.

این طنزنویس کرمانی فضای قصه‌های این مجموعه را حال و هوای بومی مردمان این دیار، مناسبات خانوادگی و نیز گویش خاص کرمانی‌ها عنوان کرد و در همین رابطه با انتقاد از صدا و سیمای مرکز کرمان از آنچه "تحقیر و تمسخر گویش کرمانی" نامید، آن را انگیزه خود برای نگارش این کتاب خواند و گفت: اتفاقی که الان در مورد گویش کرمانی در صدا و سیمای استان می‌افتد، اسفناک است و برنامه‌های آن طوری است که بچه‌های ما گویش مادری خودشان را مسخره می‌کنند.

وی با بیان نقل قولی از ابراهیم باستانی پاریزی استاد پیشکسوت تاریخ و ادبیات فارسی، تاکید کرد: به قول استاد ما با این گویش (کرمانی) جبر یاد گرفتیم، فلسفه خوانیدم و منطق فهمیدیم اما الان نوعی حرف‌زدن چیپ و مبتذل به جای آن نشسته است.

به گفته محبی کرمانی کتاب مذکور حاوی 10 قصه طنز است و به استثنای قصه آخر که سال 46 در مجله "رنگین‌کمان" چاپ شد، عموماً در سال‌های اخیر و در نشریات مختلف به چاپ رسیده‌اند.

این داستان‌نویس همچنین از چاپ مجموعه داستان دیگری خبر داد و گفت: عنوان این مجموعه "آل" است که مانند کتاب قبلی برگرفته ای نام یکی از داستان‌هاست. برخی از داستان‌های این مجموعه حدود 30 سال قبل نوشته و در مجلاتی مانند "فردوسی" و برخی از جُنگ‌های آن هم در سال‌های اخیر چاپ شده است.

به گفته وی این کتاب 120 صفحه‌ای را هم نشر آموت چاپ خواهد کرد و برای اخذ مجوز روانه وزارت ارشاد کرده است.