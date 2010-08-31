به گزارش خبرنگار مهر، دفتر شعر جوان در ادامه سلسله نشست های معرفی و نقد" کتاب دوشنبه ها" این بار به تحلیل مجموعه شعر" به کسی نگو" سروده کتایون ریزخراتی می پردازد.

این مجموعه در سال 87 توسط انتشارات آهنگ دیگر به چاپ رسیده است و در این جلسه حافظ موسوی و علیرضا عباسی به عنوان منتقد به بررسی این کتاب می پردازند.

این نشست روز دوشنبه 15 شهریورماه از ساعت 17:30 در محل دفتر شعر جوان واقع در خیابان شریعتی، خیابان دولت ( کلاهدوز) نبش نعمتی برگزار می شود.

ریزخراتی در سال 83 از طریق ماهنامه کارنامه با کارگاه شعر کارنامه آشنا شد و نخستین بار شعرش در همین ماهنامه به چاپ رسید.وی از طریق زنده یاد منوچهر آتشی به عضویت دفتر شعر جوان و جلسات شعر خوانی حلقه مهر درآمد. ریزخراتی در حال حاضر از اعضای تحریریه سایت وازنا و همچنان از اعضای کارگاه کارنامه است . اشعار و ترجمه‌های وی تا کنون در نشریات کارنامه ، رودکی ، باکو، شرق و سایت وازنا منتشر شده است .