به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس، "بنیامین نتانیاهو" روز گذشته در تل آویو اظهار داشت: امیدوارم شریکی همچون انور سادات داشته باشم تا بتوانیم گام در راه اهداف مشترک که صلح، امنیت و ثبات هستند برداریم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی تاکید کرد: هر گونه توافقنامه ای که در زمینه صلح انجام می شود باید حق داشتن کشور برای ملت یهود را به رسمیت بشناسد.

مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم اشغالگر قدس پس از توقفی 10 ماهه، در روز دوم سپتامبر آتی (11 شهریور) با دیدار ابومازن و نتانیاهو در کاخ سفید از سر گرفته می شود؛ این در حالی است که ملت فلسطین و گروههای مقاومت این مذاکرات را خدمت به اشغالگران قدس و به زیان آرمانها و اصول ملت فلسطین می دانند.