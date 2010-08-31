تعطیلات عید فطر امسال در خوزستان 3 روز است

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، با عنایت به تقاضای عموم مردم خوزستان و درخواست استاندار خوزستان و موافقت رئیس جمهوری، روزهای شنبه و یکشنبه مصادف با 20 و 21 شهریور ماه 1389 تعطیل اعلام شد.

با توجه به تعطیلی روز عید سعید فطر در روز 19 شهریور ماه که مصادف با روز جمعه می باشد، مجموع تعطیلات عید فطر با احتساب پنجشنبه که در خوزستان تعطیل می باشد به چهار روز افزایش یافته است.



موضوع تعطیلی سه روزه عید سعید فطر به تازگی نیز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است ولی احتمالا اجرای آن به سال آینده موکول خواهد شد.