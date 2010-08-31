واقعیات جنگ عراق؛ از افزایش شرکتهای امنیتی تا حضور 50 هزار نظامی

درحالی که "باراک اوباما" رئیس جمهوری ایالات متحده اخیرا در گفتگوی هفتگی خود در رادیو آمریکا قول داد تا به جنگ عراق پایان دهد، به نظر می رسد که عقب نشینی نظامیان آمریکا ازعراق تقریبا صوری و ظاهری است چرا که در واقعیت علاوه بر 50 هزار نظامی آمریکایی که درعراق می مانند عناصر و اعضای شرکت های خصوصی آمریکا مانند شرکت "بلک واتر" که پیش از این درعراق دست به جنایت هایی زدند، در این کشور باقی می مانند.

بر این اساس شرکت "بلک واتر" درحال حاضر درعراق با عنوان شرکت "ایکس ای" فعالیت می کند که حتی دولت هم علیه این شرکت دادخواهی کرده است.

در همین حال "فیلیپ کراولی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توجیه افزایش شرکتهای امنیتی اعلام کرده است: نیروهای امنیتی عراق نمی‌توانند کاملا جایگزین ارتش آمریکا شوند. ما باید مطمئن شویم که امنیت دیپلماتها و امدادگران ما تامین می ‌شود.

هرچند هنوز آمار رسمی در زمینه اعزام نیروهای امنیتی خصوصی به عراق وجود ندارد، اما روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خود به "ارتش کوچک ۷ هزار نفری" اشاره کرده است.

این نیروها که وظیفه آموزش ارتش و پلیس عراق و همچنین حفاظت از تاسیسات آمریکائی را برعهده دارند نیز تا آخر سال ۲۰۱۱ خاک عراق را ترک خواهند کرد.

همچنین در این بین بسیاری از عراقی معتقدند که جنگ در این کشور رو به پایان نیست و جنگ علیه تروریسم همچنان ادامه می یابد. به اعتقاد مردم عراق افرادی که تصور می کنند جنگ در این کشور رو به پایان است، اشتباه می کنند. جنگ در این کشور پایان نمی یابد، مگر اینکه دولت واقعی در عراق تاسیس شود و شامل همه احزاب و گروهها باشد.

ناگفتنی نماند که مردم عراق در طول جنگ عراق متحمل خسارت جبران ناپذیری شده اند، در این بین بیش از 100 هزار غیرنظامی و بیش از چهار هزار و 400 آمریکایی جان خود را در جریان درگیریها از دست دادند.

در نهایت می توان گفت اگرچه 50 هزار نظامی آمریکایی در عراق تا پایان سال 2011 در این کشور باقی خواهند ماند اما واقعیت امر این است که نیروهای باقیمانده برای حمایت از منافع واشنگتن در این کشور می مانند نه آموزش نیروهای عراقی.