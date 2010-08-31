به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان کاظمی تجربه‎ای از همراهی تیم ملی بسکتبال در رقابت‎های جام ملت‎های آسیا و حتی بازی‌های دو سال پیش المپیک ندارد. اما یکی از 12 بازیکنی است که ترکیب این تیم را در رقابت‎های 2010 قهرمانی مردان جهان تشکیل می‎دهد و تا به امروز هم از بازیکنان تاثیرگذار در دیدارهای برگزار شده ایران در استانبول بوده است.

این بازیکن طی گفتگویی کوتاه با سایت فیبا اعلام کرده "برایم افتخار است که می‎توانم تیم ملی کشورم را همراهی کنم". این در حالی است که او در آمریکا، جایی که در آن به عنوان تنها ایرانی شاغل در مسابقات اتحادیه کالج‎های آمریکا (NCAA) برای تیم رایس بازی می‎کند، دوستان زیادی دارد.

"آیا در مورد دیدار دو تیم ایران و آمریکا به دلیل تنش روابط باید نگاهی خاص داشت و به آن بیش از حد معمول پرداخت؟"

کاظمی در پاسخ به این سوال فیبا گفته است: این چیزی است که به دولت‎ها مربوط می‎شود و اصلا به ملت‎ها و ورزش ارتباطی ندارد.

وی تاکید کرد: ما فقط می‎خواهیم یک بازی خوب انجام دهیم. این همه آن چیزی است که ما می‎خواهیم.

ارسلان کاظمی یکی از بازیکنان تیم رایس است که انگلیسی را خیلی روان صحبت می‎کند، آنهم با لهجه آمریکایی. مصدومیت همزمان صمد نیکخواه بهرامی و حامد آفاق شانس او را برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی تیم ملی بسکتبال ایران برای سفر به ترکیه بیشتر کرد.

این بازیکن درجریان رقابت‎های قهرمانی جهان در پست 3 به بازی گرفته شده که خیلی هم با پست تخصصی او ارتباط ندارد. ماتیچ در دیدار با برزیل و کرواسی (همچنین تونس) از ارسلان کاظمی استفاده کرد.

وقتی در مورد دیدار با آمریکا که بخت نخست قهرمانی در مسابقات بسکتبال مردان جهان است از کاظمی سئوال شد، وی یادآورشد: من فقط می‌خواهم بازی کنم. یک بازی خوب مقابل ستارگان NBA.

و اما سایت فیبا در پایان این گفتگوی کوتاه آورده است: ارسلان تنها ایرانی حاضر در بسکتبال آمریکا نیست. حامد حدادی غول پیگر نیز برای تیم ممفیس گریزلیز بازی می‎کند.

شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان در ترکیه جریان دارد. این رقابت‎ها تا 21 شهریورماه ادامه خواهد داشت.