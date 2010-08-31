به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان کاظمی تجربهای از همراهی تیم ملی بسکتبال در رقابتهای جام ملتهای آسیا و حتی بازیهای دو سال پیش المپیک ندارد. اما یکی از 12 بازیکنی است که ترکیب این تیم را در رقابتهای 2010 قهرمانی مردان جهان تشکیل میدهد و تا به امروز هم از بازیکنان تاثیرگذار در دیدارهای برگزار شده ایران در استانبول بوده است.
این بازیکن طی گفتگویی کوتاه با سایت فیبا اعلام کرده "برایم افتخار است که میتوانم تیم ملی کشورم را همراهی کنم". این در حالی است که او در آمریکا، جایی که در آن به عنوان تنها ایرانی شاغل در مسابقات اتحادیه کالجهای آمریکا (NCAA) برای تیم رایس بازی میکند، دوستان زیادی دارد.
"آیا در مورد دیدار دو تیم ایران و آمریکا به دلیل تنش روابط باید نگاهی خاص داشت و به آن بیش از حد معمول پرداخت؟"
کاظمی در پاسخ به این سوال فیبا گفته است: این چیزی است که به دولتها مربوط میشود و اصلا به ملتها و ورزش ارتباطی ندارد.
وی تاکید کرد: ما فقط میخواهیم یک بازی خوب انجام دهیم. این همه آن چیزی است که ما میخواهیم.
ارسلان کاظمی یکی از بازیکنان تیم رایس است که انگلیسی را خیلی روان صحبت میکند، آنهم با لهجه آمریکایی. مصدومیت همزمان صمد نیکخواه بهرامی و حامد آفاق شانس او را برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی تیم ملی بسکتبال ایران برای سفر به ترکیه بیشتر کرد.
این بازیکن درجریان رقابتهای قهرمانی جهان در پست 3 به بازی گرفته شده که خیلی هم با پست تخصصی او ارتباط ندارد. ماتیچ در دیدار با برزیل و کرواسی (همچنین تونس) از ارسلان کاظمی استفاده کرد.
وقتی در مورد دیدار با آمریکا که بخت نخست قهرمانی در مسابقات بسکتبال مردان جهان است از کاظمی سئوال شد، وی یادآورشد: من فقط میخواهم بازی کنم. یک بازی خوب مقابل ستارگان NBA.
و اما سایت فیبا در پایان این گفتگوی کوتاه آورده است: ارسلان تنها ایرانی حاضر در بسکتبال آمریکا نیست. حامد حدادی غول پیگر نیز برای تیم ممفیس گریزلیز بازی میکند.
شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان جهان در ترکیه جریان دارد. این رقابتها تا 21 شهریورماه ادامه خواهد داشت.
نظر شما