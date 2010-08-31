به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فرماندار بیرجند در مراسم افتتاح این پروژه ها در خوسف گفت: جهت اجرای 56 پروژه عمرانی، آموزشی، فرهنگی و مذهبی در خوسف اعتباری بالغ بر 17 میلیارد و 211 میلیون ریال هزینه شده است.

محمدعلی قاسم ‌زاده‌ نداف افزود: از این تعداد هشت پروژه به منابع طبیعی و آبخیزداری، یک پروژه نوسازی مدارس، یک پروژه به آموزش و پرورش، راه و ترابری و امور عشایری، هفت پروژه مخابرات، 26 پروژه جهاد کشاورزی، چهار پروژه شهرداری خوسف، دو پروژه به بنیاد شهید و دهیاری کوشه سفلی و سه پروژه به دهیاری تقاب بخش خوسف اختصاص دارد.

وی در ادامه در زمینه مشکل آب روستای آرک بخش خوسف به خشکسالی های پی در پی و کم آبی در سطح استان اشاره کرد و بیان داشت: مردم ما باید بیش از پیش در استفاده از این نعمت ارزشمند صرفه‌ جویی کنند و در جهت نهادینه شدن فرهنگ صرفه جویی اقدام کنند.

فرماندار بیرجند در پایان با اشاره به رشد خدمات طی چهار سال گذشته، تصریح کرد: افتتاح پروژه های مناسب و مورد نیاز مردم امروز چهره شهرها و روستاها را متحول کرده است.

برخورداری 490 روستا شهرستان بیرجند از خدمات مخابراتی

طی مراسمی با حضور فرماندار دفتر مخابراتی روستای بین‌آباد خوسف به بهر برداری رسید.

رئیس اداره مخابرات بیرجند در این مراسم با بیان اینکه در بخش روستایی تعداد روستاهای برخوردار از خدمات مخابراتی طی چهار سال گذشته 289 روستا بوده است، گفت: در دولت نهم و دهم بالغ بر 201 روستا تاکنون از این خدمات بهره ‌مند شده و وضعیت موجود به 490 روستا رسیده است.

محمد نوفرستی با اشاره به رشد خدمات مخابراتی این شهرستان، افزود: تعداد دفاتر آی ‌سی ‌تی روستایی، طی چهار سال گذشته از یک مورد به 43 مورد در حال حاضر رسیده است.

وی خدمات پستی، اینترنت، پست ‌بانک، تلفن راه دور و کلیه خدمات ارتباطی قابل اجرا در شهرها را از جمله خدمات این دفتر برشمرد و اظهار داشت: این دفتر همگام با دولت الکترونیک بوده و در کوتاهترین زمان آخرین تغییرات در این دفتر در تمام نقاط کشور قابل مشاهده است.

نوفرستی همچنین تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی طی چهار سال گذشته را 56 روستا و وضعیت موجود را 274 روستا اعلام کرد و ادامه داد: طی این مدت تاکنون 218 روستای جدید دارای تلفن خانگی شده‌اند.

رئیس اداره مخابرات بیرجند در پایان یادآور شد: ضریب نفوذ تلفن روستایی نیز از16.9درصد طی چهار سال گذشته به 23.97 درصد در حال حاضر رسیده است.