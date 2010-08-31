به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات 80 کاراته کا در دو گروه مردان و بانوان به مدت دو روز به رقابت خواهند پرداخت. این مسابقات به صورت دوره ای برگزار می شود که با دیدارهای فینال فردا چهارشنبه برگزار می شود.

در آغاز این مسابقات محمد غروبی در وزن 60- کیلوگرم با دو تساوی مقابل "بن محمد" از تونس و "بارخان اسدوف" از قزاقستان ، "دونگ مین" از چین و "یاهیرو" از استرالیا را شکست داد و با صدرنشینی در گروه خود به دیدار نهایی راه یافت. غروبی برای کسب مدال طلا باید با نماینده کرواسی مبارزه می کند.

در رقابتهای امروز تیم کاراته ایران سه نماینده دیگر هم دارد. در وزن 75- کیلوگرم سعید فرخی با نمایندگان استرالیا ، چین و ژاپن همگروه است. نادر جودت در وزن 84- کیلوگرم با نمایندگان مصر، چین و روسیه دیدار می کند و در وزن 84+ کیلوگرم نیز ذبیح الله پورشیب ابتدا با برزیل دیدار می کند، سپس با قرعه استراحت مواجه شده و در بازی پایانی دور مقدماتی به دیدار کاراته کای فرانسوی خواهد رفت. این سه کاراته کا در صورت برتری در دور مقدماتی به مرحله نیمه نهایی راه پیدا می کند.

اولین دوره المپیک هنرهای رزمی در رشته‌های جودو، بوکس، کشتی، آی کیدو، جوجیتسو، کاراته، کندو، کیک بوکسینگ، موی تای، سامبو، سومو، ووشو و تکواندو از 6 تا 14 شهریورماه به میزبانی چین برگزار می شود.