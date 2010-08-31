پلاکهای سنگی اهواز مستندنگاری شدند

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان در این خصوص به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این انجمن بررسی، شناسایی و معرفی پلاک سنگی ها منصوب به نبش کوچه ها و خیابانهای قدیمی شهر اهواز را به همراه تهیه عکس و کروکی انجام داده و در حال آماده کردن مکاتبه با مالکین بناهایی است که پلاکهای سنگی مورد نظر در ملک آنها در معرض تخریب هستند.

مجتبی گهستونی افزود: به نظر می رسد پلاک سنگی ها، آخرین بازمانده سنگ نگاری محسوب می شوند که طبق شنیده ها و مشاهده های ما فقط در شهر اهواز به صورت عمده قابل مشاهده هستند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه همه خیابانها از نام برخوردار بودند و اکنون تعداد اندکی از این پلاک سنگی ها باقی مانده است به طور قطع با گسترش شهرسازی در اهواز و تخریب خانه های قدیمی که بر سر نبش قرار داشته اند بسیاری از این تابلوها تخریب شده اند و برای نگهداری آنها هیچ اقدامی صورت نگرفته است.



گهستونی اظهار داشت: برای نگهداری از این پلاک سنگی ها با شورای نامگذاری شهر اهواز که در شورای شهر مستقر است مکاتبه خواهیم کرد تا اقدامات حفاظتی از آنها صورت گیرد و در آینده نزدیک تمام مستند نگاری هایی که در شهر اهواز از سوی این انجمن از سال گذشته انجام شده است به صورت تدریجی منتشر می گردد.



خطر تخریب کتیبه مسجد ۹۳ ساله آیت الله انصاری



سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان همچنین اظهار داشت: در مرکزی ترین نقطه شهر اهواز آن زمانی که خیابان دکتر علی شریعتی را سی زرعی یا سی متری می گفتند، سه کتیبه که تا به امروز نزدیک به ۶ دهه از عمر آنها که بر روی دیوار مسجد ۹۳ ساله آیت الله انصاری اهواز نصب شده است.



گهستونی تصریح کرد: امکان تخریب کتیبه های مورد نظر با توجه به قرارگیری در میان بساط بازاریان اهواز و عدم توجه کافی به آن، بیش از پیش وجود دارد. چندی پیش محمدحسین هدایت اهوازی از نویسندگان و پژوهشگران مناطق تاریخی و اماکن مذهبی، از وجود سقاخانه ای قدیمی در اهواز که از سه کتیبه برخوردار بود خبر داده بود.

وی افزود: اگرچه دیگر نشانی از سقاخانه آن مسجد وجود ندارد اما سه کتیبه مورد نظر تا سال ۱۳۸۸ به صورت خوانا قابل مشاهده بود تا اینکه شهرداری منطقه 1 پس از برچیدن بازارچه خیابان جعفری دیوار مسجد آیت الله انصاری که کتیبه ها بر روی آن نصب هستند را رنگ آمیزی کرد.