به گزارش خبرگزاری مهر، امسال در شرایطی روز جهانی قدس برگزار می شود که صهیونیستهای غاصب با گستاخی بیشتری نسبت به سالهای گذشته، کمر به نابودی مسئله فلسطین و قدس شریف بسته اند و در این راه متاسفانه علاوه بر حمایتهای بی قید و شرط و نامحدود غرب و در راس آن آمریکا، مواضع انفعالی و شرم آور جهان عرب و ادامه رویکرد سازشکارانه تشکیلات خودگردان و موافقت آن با ازسرگیری مذاکرات سازش، اشغالگران قدس را برای غصب هر چه بیشتر اراضی فلسطینی در کرانه باختری و یهودی سازی در قدس شریف و بیرون راندن فلسطینی ها از آن گستاخ تر و جری تر کرده است و بی شک حضور حماسی و پرشور مسلمانان در سراسر جهان در روز جهانی قدس می تواند روحی تازه به مبارزات مردم مظلوم فلسطین بدمد و نهیبی بر صهیونیستها و حامیان غربی و عربی آنها بزند که قدس فقط متعلق به فلسطینی ها نیست، بلکه مسئله محوری و مرکزی امت اسلام است.

"اسماعیل رضوان" از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره تاثیرات روز جهانی قدس بر مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی گفت : شکی نیست که اختصاص یافتن روزی برای قدس آن هم در ماه مبارک رمضان از سوی امام خمینی(ره)، اهمیت فراوانی دارد و نشان دهنده اهتمام جدی امام(ره) به مسئله نخست مسلمانان است، در نتیجه قرار گرفتن این مناسبت در ماه رمضان، ماه قرآن و ماه پیروزیهای بزرگ نشان می دهد، ایمان و تقوا و توکل از عناصر مهم و ضروری برای آزادی مسجدالاقصی است.



وی درباره اهداف امام خمینی(ره) در نامیدن روزی به عنوان روز جهانی قدس اظهار داشت : اقدام امام خمینی(ره) در نامگذاری روزی به نام روز جهانی قدس اهمیت و جایگاه این شهر عزیز و مسجدالاقصی را در نظر امام(ره) نشان می دهد به اینکه این مسئله در قلب و جان امام(ره) است و همچنین نشان می دهد که امام (ره) می خواست امت اسلام را به تکاپو و جنبش وادارد و موجبات همگرایی و وحدت ملتهای اسلامی را با محوریت قدس فراهم کند.

رضوان درباره اهمیت روز جهانی قدس امسال با توجه به شرایط کنونی منطقه به ویژه ازسرگیری مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی و ادامه مواضع سازشکارانه برخی کشورهای عربی خاطر نشان کرد : شکی نیست که بزرگداشت روز جهانی قدس به ویژه با توجه به ازسرگیری مذاکرات سازش و بازگشت به مسیر نابودی مسئله فلسطین، به این مسئله پویایی و تحرک بیشتر و به ملت فلسطین قدرت و انگیزه مضاعف می بخشد و به امت مسلمان درباره خطرات آینده علیه مسئله فلسطین و قدس هشدار می دهد.

در نتیجه روز جهانی قدس، روز یادآوری و هشدار به امت اسلام است به اینکه همگی باید در یک صف واحد با تکیه بر گزینه مقاومت و جهاد برای آزادی قدس قرار گیرند و با تمام گزینه های سازشکارانه به مخالفت برخیزند.

رضوان درباره آینده قدس با توجه به اوضاع کنونی و سیاستهای توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی و حمایتهای نامحدود غرب از این رژیم گفت : شکی نیست که قدس در معرض خطرات و تهدیدهای بزرگی قرار دارد و یهودی سازی و شهرک سازی همچنان در داخل قدس و تلاشها برای نابودی آثار اسلامی این شهر و تغییر بافت جمعیتی آن با اخراج فلسطینی های ساکن آن ادامه دارد، خطرات جدی آینده قدس را تهدید می کند، ولی ما مسلمانان به یاری خدای بزرگ، مسجدالاقصی را آزاد خواهیم کرد، و وعده الهی در این زمینه تحقق خواهد یافت.