به گزارش خبرگزاری مهر، "رابرت شیلر" استاد اقتصاد در دانشگاه "ییل" در گفتگو با وال استریت ژورنال گفت: احتمال بروز مرحله دوم رکود اقتصادی افزایش یافته و یک رکود مضاعف در آینده نزدیک رخ می دهد.

شیلر همچنین گفت که اقتصاد آمریکا در لبه رکودی جدید است و این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که سطح عمومی قیمتها سقوط کند.

استاد اقتصاد دانشگاه ییل همچنین بر این باور است که آمریکا برای برخورد با این وقایع ضعیف است.

این اقتصاددان "بیکاری" را بزرگترین مسئله اقتصاد آمریکا بر این کشور می داند و از دولت فدرال و مسئولان ایالتی می خواهد تا به ایجاد شغل مبادرت ورزند.

وی به مدارس پیشنهاد می دهد تا برای هر معلم در مدرسه یک مشاور و دستیار انتخاب کنند که این امر نه تنها میلیون ها نفر را به کار می گمارد بلکه برای کودکان نیز بسیار خوب خواهد بود.