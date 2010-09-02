تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه یازدهم شهریورماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با بیست و دوم رمضان سال 1431 هجری قمری و برابر است با دوم سپتامبر 2010 میلادی.

- روز ششم و پایانی مرحله گروهی مسابقات جام جهانی بسکتبال 2010 ترکیه امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری می‌‍شود:

گروه A:

* آنگولا - استرالیا

* آرژانتین - صربستان

* اردن - آلمان

گروه B:

* آمریکا - تونس

* اسلوونی - ایران (ساعت 20:30)

* برزیل - کرواسی

گروه C:

* پورتوریکو - ساحل عاج

* یونان - روسیه

* ترکیه - چین

گروه D:

* اسپانیا - کانادا

* لبنان - لیتوانی

* نیوزیلند - فرانسه

- روز دوم از هفته نخست مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال یورو 2012 که بصورت مشترک در دو کشور لهستان و اوکراین برگزار می‌شود، امشب با برگزاری یک دیدار در گروه F آغاز می‌شود.