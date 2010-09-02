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۱۱ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۵۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر - گروه ‌ورزشی: پیگیری مسابقات جام جهانی بسکتبال 2010 ترکیه با دیدار ایران با اسلوونی از مهمترین‌ رویدادهای ‌ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه یازدهم شهریورماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با بیست و دوم رمضان سال 1431 هجری قمری و برابر است با دوم سپتامبر 2010 میلادی.

- روز ششم و پایانی مرحله گروهی مسابقات جام جهانی بسکتبال 2010 ترکیه امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری می‌‍شود:
گروه A:
* آنگولا - استرالیا
* آرژانتین - صربستان
* اردن - آلمان
گروه B:
* آمریکا - تونس
* اسلوونی - ایران (ساعت 20:30)
* برزیل - کرواسی
گروه C:
* پورتوریکو - ساحل عاج
* یونان - روسیه
* ترکیه - چین
گروه D:
* اسپانیا - کانادا
* لبنان - لیتوانی
* نیوزیلند - فرانسه

- روز دوم از هفته نخست مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال یورو 2012 که بصورت مشترک در دو کشور لهستان و اوکراین برگزار می‌شود، امشب با برگزاری یک دیدار در گروه F آغاز می‌شود.

کد مطلب 1143484

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