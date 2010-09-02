تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه یازدهم شهریورماه سال 1389هجری شمسی مصادف است با بیست و دوم رمضان سال 1431 هجری قمری و برابر است با دوم سپتامبر 2010 میلادی.
- روز ششم و پایانی مرحله گروهی مسابقات جام جهانی بسکتبال 2010 ترکیه امروز با انجام دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه A:
* آنگولا - استرالیا
* آرژانتین - صربستان
* اردن - آلمان
گروه B:
* آمریکا - تونس
* اسلوونی - ایران (ساعت 20:30)
* برزیل - کرواسی
گروه C:
* پورتوریکو - ساحل عاج
* یونان - روسیه
* ترکیه - چین
گروه D:
* اسپانیا - کانادا
* لبنان - لیتوانی
* نیوزیلند - فرانسه
- روز دوم از هفته نخست مرحله مقدماتی رقابتهای فوتبال یورو 2012 که بصورت مشترک در دو کشور لهستان و اوکراین برگزار میشود، امشب با برگزاری یک دیدار در گروه F آغاز میشود.
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