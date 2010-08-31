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۹ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۴۵

عمار حکیم:

ثبات عراق جزء جدایی ناپذیر ثبات منطقه است

ثبات عراق جزء جدایی ناپذیر ثبات منطقه است

رهبر ائتلاف ملی عراق شب گذشته پس از دیدار با مقامات کویت اظهار داشت که ثبات عراق جزء جدایی ناپذیر ثبات منطقه به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عمار حکیم شب گذشته پس از دیدار با "شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح" امیر کویت و "ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح" نخست وزیر کویت در یک کنفرانس خبری در این کشور اظهار داشت: عراق آغوش خود را به روی تمامی کشورهای جهان گشوده است و کویت همسایه عراق محسوب می شود و ما باید درباره مسائل عراق با آن رایزنی و تبادل دیدگاه داشته باشیم چرا که ثبات عراق ثبات منطقه است.

وی افزود: اوضاع سیاسی عراق در حال حاضر با پیچیدگی هایی مطرح است و علت آن نزدیکی آراء چهار فهرست پیروز در انتخابات پارلمانی عراق است که منجر به تاخیر در روند تشکیل دولت شده است و این چهار فهرست نمایندگان طیف های مختلف سیاسی و اجتماعی عراق هستند.

حکیم خاطرنشان کرد: رایزنی ها میان گروه های مختلف عراقی در نهایت منجر به تشکیل دولت وحدت ملی خواهد شد و ما بر این باوریم که تشکیل چنین دولتی مهمترین راه تحقق دولتی موفق و کارآمد در مرحله آتی است.

وی در ادامه از تمامی احزاب عراقی خواست که به دنبال برنامه ها، طرح های مطلوب و دیدگاه های یکسان میان گروه های سیاسی مختلف باشند و اعلام کرد: طی روزهای آتی گزینه هایی مطرح خواهد شد که سرنوشت امور را رقم خواهد زد و به تشکیل دولت توافقی منجر خواهد شد.

در حالی که بیش از 5 ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق می گذرد احزاب عراقی تاکنون به توافق درباره انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت دست نیافته اند.

کد مطلب 1143487

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