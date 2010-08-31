ثبات عراق جزء جدایی ناپذیر ثبات منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، عمار حکیم شب گذشته پس از دیدار با "شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح" امیر کویت و "ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح" نخست وزیر کویت در یک کنفرانس خبری در این کشور اظهار داشت: عراق آغوش خود را به روی تمامی کشورهای جهان گشوده است و کویت همسایه عراق محسوب می شود و ما باید درباره مسائل عراق با آن رایزنی و تبادل دیدگاه داشته باشیم چرا که ثبات عراق ثبات منطقه است.

وی افزود: اوضاع سیاسی عراق در حال حاضر با پیچیدگی هایی مطرح است و علت آن نزدیکی آراء چهار فهرست پیروز در انتخابات پارلمانی عراق است که منجر به تاخیر در روند تشکیل دولت شده است و این چهار فهرست نمایندگان طیف های مختلف سیاسی و اجتماعی عراق هستند.

حکیم خاطرنشان کرد: رایزنی ها میان گروه های مختلف عراقی در نهایت منجر به تشکیل دولت وحدت ملی خواهد شد و ما بر این باوریم که تشکیل چنین دولتی مهمترین راه تحقق دولتی موفق و کارآمد در مرحله آتی است.

وی در ادامه از تمامی احزاب عراقی خواست که به دنبال برنامه ها، طرح های مطلوب و دیدگاه های یکسان میان گروه های سیاسی مختلف باشند و اعلام کرد: طی روزهای آتی گزینه هایی مطرح خواهد شد که سرنوشت امور را رقم خواهد زد و به تشکیل دولت توافقی منجر خواهد شد.

در حالی که بیش از 5 ماه از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق می گذرد احزاب عراقی تاکنون به توافق درباره انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت دست نیافته اند.