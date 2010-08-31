به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس حاجی اکبری صبح سه شنبه در نشست این اداره کل افزود: این خانواده ها بر اساس شرایط نیازمندی وعدم مراجعه به امداد و دوری مسافت انتخاب شدند.

وی اظهار داشت: اقلامی شامل قند، چای ، روغن، برنج، حبوبات ، پنیر، تن ماهی و رب گوجه سبد مذکور را تشکیل می دادند که سرانه هر خانوار مبلغ 250 هزار ریال تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای تهیه سبد های کالای رمضان این مددجویان 150 میلیون ریال اعتبار مربوط به کمکهای مردمی بوده است.

به گفته حاجی اکبری، همچنین از اولین روز ماه مبارک رمضان تعداد 100 پرس غذای گرم روزانه طبخ وبین مددجویان توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: تاکنون تعداد 600 نفر از مددجویان تحت حمایت منطقه یک گرگان توسط خیرین مهمان سفره های افطاری شدند.

55 هزار مددجو تحت پوشش کمیته امداد گلستان هستند.