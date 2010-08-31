منیره نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تدوین ضوابط و قوانین جامع شهروندی یک خواسته منطقی شورای زنان است افزود: اجرای طرح توسعه عفاف و حجاب به دستور رئیس جمهور به وزارت کشور واگذار و ستادی با عنوان صیانت از حقوق شهروندی در همین زمینه تشکیل شد و در این ستاد حقوق شهروندی از این منظر مورد توجه قرار گرفت در همین زمینه شورای فرهنگی اجتماعی زنان درخواست کرد تا قوانین شهروندی در ارتباط با طرح توسعه عفاف و حجاب تدوین شود.

وی با اشاره به تاکید برخی از اعضای شورای فرهنگی- اجتماعی زنان بر تناسب نداشتن بین جرم و مجازات در موضوع رعایت حجاب و عفاف تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی بی حجابی در انظار و اماکن عمومی جرم است و برخی مسئولان معتقدند با وجود اینکه در قانون بی حجابی در اماکن عمومی جرم تلقی شده اما مجازات مناسبی برای آن پیش بینی نشده است.

رئیس سابق شورای فرهنگی- اجتماعی زنان ادامه داد: با وجود فضای ایجاد شده در داخل و خارج از کشور در مورد نحوه برخورد با بی حجابی در ایران بسیاری از کارشناسان معتقدند در مدت 30 سال گذشته برخورد سنگینی با پدیده بی حجابی نشده است که البته اگر قانون برخورد با بی حجابی نیاز به اصلاح داشته باشد باید توسط نمایندگان مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

وی افزود: در جلسه اخیر شورا تهیه الگوی اسلامی- ایرانی خانواده با تاکید بر آموزش دانش خانواده و مهارتهای زندگی، تدوین الگوی حضور اجتماعی زنان و اشتغال خانواده محور، تدوین شاخصهای ارزیابی وضعیت زنان و خانواده طبق مولفه های اسلامی- ایرانی و رصد مستمر وضعیت زنان، تدوین سیاستهای حمایت از زنان خانه دار و توان افزایی زنان سرپرست خانوار و طرح ارتقا فرهنگی و تعمیق باورهای دینی زنان و دختران در برنامه نیمه دوم سال شورای فرهنگی- اجتماعی زنان قرار گرفت.

