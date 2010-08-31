به گزارش خبرگزاری مهر، پس از پیوستن زلاتان ابراهیموویچ به تیم فوتبال میلان، هانتلار تصمیم گرفت به حضور خود در سن سیرو پایان دهد.

این مهاجم هلندی به رسانه های کشورش گفت: این حقیقت دارد که من گفته بودم هرگز قصد ترک میلان را ندارم اما با آمدن زلاتان به این تیم، موضوع عوض شده است. برای من اهمیت دارد در تیمی حضور داشته باشم که بتوانم در آن بازی کنم.

روزنامه بیلد آلمان از توافق 10.5 میلیون یورویی شالکه با میلان برای به خدمت گرفتن این بازیکن خبر داده است. شالکه پیش از این رائول گونزالس را از رئال مادرید به خدمت گرفته ضمن اینکه رافائل فن در فارت هم مد نظر این باشگاه آلمانی است.