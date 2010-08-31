نگرانی پاکستان و ایران از طغیان بیماریهای عفونی

دکتر علی اردلان در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح نتایج سفر تیم اعزامی وزارت بهداشت به مناطق سیل زده پاکستان پرداخت و افزود: چنانچه سیل ادامه پیدا کند و جابه جایی جمعیت به سمت بلوچستان پاکستان زیاد شود، سیل زدگان به سمت مرزهای ایران هجوم می آورند.

مشاور معاون بهداشتی وزارت بهداشت با اشاره به فاصله طولانی مناطق سیل زده پاکستان با مرزهای ایران اظهار داشت: انتقال بیماریها به شرطی اتفاق می افتد که جمعیت از داخل خاک پاکستان به داخل کشورمان جابه جا شود.

وی از مشکلات بهداشت محیطی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، مسائل بهداشت فردی و... به عنوان بزرگترین مشکلات سیل پاکستان نام برد که سلامت سیل زدگان این کشور را تهدید می کند.

سرپرست واحد مدیریت و کاهش خطر بلایای وزارت بهداشت همچنین به بروز بیماریهای عفونی، انواع اسهال، عفونتهای پوستی و تنفسی و همچنین مالاریا در برخی از مناطق سیل زده پاکستان اشاره کرد و افزود: در صورتی که جابه جایی همراه با تراکم بالای جمعیت انجام شود این احتمال هست که بیماریها شدت پیدا کرده و مناطق مرزی ما را تهدید کند.

اردلان ادامه داد: البته نظام سلامت هر دو کشور پاکستان و ایران نگران این موضوع هستند که ادامه روند کنونی منجر به طغیان بیماریها شود.

وی همچنین از کمبود نیروی انسانی پاکستان در زمینه های بهداشتی و درمانی به خصوص نیروی زن خبر داد و گفت: کمبود دارو نیز یکی دیگر از مشکلات این کشور است.

مشاور معاون بهداشتی وزارت بهداشت با اشاره به آمادگی وزارت بهداشت ایران برای اعزام تیمهای بهداشتی و درمانی به پاکستان، افزود: مشکلات زنان و کودکان و سالمندان سیل زده حادتر از دیگران است و می بایست توجه ویژه ای به این افراد شود.

اردلان همچنین خواستار تعامل و هماهنگی سازمان مدیریت بحران و جمعیت هلال احمر با وزارت بهداشت شد و گفت: اقدامات در قالب برنامه کشوری اجرا می شود و لازم است در زمینه پشتیبانی، همکاری بیشتری انجام شود.

