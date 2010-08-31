قاسم خسروی مدیرکل امور اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره گفت: خبری از چنین پیشنهادی ندارم و هیچ تصمیمی مبنی بر انتقال وزارت ارشاد به خارج از تهران گرفته نشده است.

وی افزود: تنها برخی موسسات تابعه وزارت ارشاد شامل پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات اسلامی و موسسات علمی کاربردی وابسته به وزارتخانه از تهران می‌روند.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد در عین حال درباره احتمال خروج این وزارتخانه از پایتخت، گفت: این قبیل تصمیمات در شورای معاونین قابل بررسی و تصویب است و من تا این لحظه اطلاعی از این موضوع ندارم.

روز گذشته یکی از اعضای مجمع نمایندگان خراسان رضوی از ارائه درخواست نمایندگان این استان مبنی بر انتقال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از پایتخت به مشهد در روزهای آتی، خبر داده بود و دلیل آن را جایگاه معنوی و مذهبی این شهر (مشهد) عنوان کرده بود.

بحث انتقال وزارتخانه‌ها از تهران به دیگر مراکز استانی مدتی است در بسیاری از محافل اجرایی و تصمیم‌گیر کشور مطرح است.