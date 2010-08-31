به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت بین المللی کاناپولوی ایتالیا یک هفته قبل از رقابتهای قهرمانی جهان این رشته از ششم تا هشتم شهریور ماه در شهر بولونیا ایتالیا برگزار شد که طی آن تیم مردان ایران در رده سنی جوانان به دیدار رده بندی راه یافت اما در این مرحله با نتیجه 2 بر 2 به تساوی برابر تیم لهستان دست یافت و در وقت اضافه با نتیجه یک بر صفر برابر این تیم متوقف شده و به مقام چهارم دست یافت. در این بخش تیم های ایتالیا، آلمان و لهستان اول تا سوم شدند.

تیم بانوان ایران هم برای کسب مقام پنجم و ششم به مصاف کانادا رفت که در پایان با نتیجه هشت بر یک این تیم را شکست داد و در رده پنجم قرار گرفت. در این بخش هم تیم های آلمان، استرالیا و نیوزلند اول تا سوم شدند.

رقابتهای کاناپولوی قهرمانی جهان از 10 تا 14 شهریورماه در شهر میلان ایتالیا برگزار می شود که تیم های ملی کشورمان در این مسابقات حاضر می شوند.