به گزارش خبرنگار مهر، دفتر شعر جوان به دلیل استقبال مخاطبان دو کلاس از دوره های آموزشی ادبی این دفتر را که به صورت فصلی برگزار می شود، دوباره برگزار می کند.

دوره های جدید "شعر معاصر" و "مکتب های ادبی" این دو کلاس هستند که شمس لنگرودی مدرس آن است و هر چهارشنبه در دفتر شعر جوان برگزار می شود.

دیگر سرفصل های آموزشی این دفتر شعر جهان و ترجمه ادبی، مکتبهای ادبی، کارگاه شعر، شعر عرب، شعر کودک، عروض، قافیه و موسیقی شعر نو بوده است که در دو فصل بهار و تابستان تدریس شد.

این کلاس ها چهارشنبه ها از ساعت 15 تا 16:30 و از ساعت 16:30 تا 18 در محل دفتر شعر جوان برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند برای ثبت نام به آدرس خیابان شریعتی ، خیابان دولت ، نبش خیابان شهید نعمتی، دفتر شعر جوان مراجعه کنند.

" قصیده لبخند چاک‌چاک"، " نت هایی برای بلبل چوبی"،" ملاح خیابان‌ها"،" پنجاه و سه ترانه عاشقانه"، " رسم کردن دستهای تو"، " می میرم به جرم آنکه زنده بودم"و "لبخوانی‌های قزل‌آلای من" از جمله مجموعه‌شعرهای شمس لنگروی هستند. در کارنامه وی چندین اثر پژوهشی از جمله " تاریخ تحلیلی شعر نو" و " گردباد شور جنون" نیز دیده می‌شود.