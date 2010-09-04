شهرها به محیطی نامناسب برای زندگی تبدیل شده اند

سید محمد مجابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سلسله گزارشهای تحلیلی در حوزه مدیریت شهری با نام جایگاه فضاهای زیرزمینی در طرحهای شهری توسط گروه پژوهشی معماری و طراحی شهری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به چاپ رسید که مشکلات زندگی در شهرها را مورد بررسی قرار می دهد.

وی اضافه کرد: در این گزارشها به این موضوع اشاره شده که گسترش مرزهای شهری و در نتیجه اشغال فضای اطراف شهرها مشکل را حل نمی کند، بلکه فقط افشای مشکلات را به تاخیر می اندازد.

مجابی درباره دیگر موضوعات این گزارشها افزود: در این گزارشها که در غالب یک کتاب ارائه شده فضاهای زیرزمینی شهری، تکامل تاریخی فضاهای زیزمینی شهری، مشخصات فیزیکی فضاهای زیزمینی، کاربران فضاهای زیزمینی، نمونه های موفق بین المللی استفاده از فضاهای زیزمینی و غیره بررسی و تحلیل شده است.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران تصریح کرد: تمامی علاقمندان برای دریافت این سلسله گزارش می توانند به پایگاه دانش مرکز مطالعات و برنامه ریزی مراجعه کنند.