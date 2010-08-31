به گزارش خبرنگار مهر، اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد در سال 1387 موجب خارج شدن بیش از 120 هزار معلم از وزارت آموزش و پرورش و کمبود معلم در سال تحصیلی 89-88 در بسیاری از شهرهای کشور از جمله تهران شد.

به دنبال این تصمیم بسیاری از معلمان مجرب در دوره ابتدایی شهر تهران با اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد در سال 87، به سرعت تقاضای بازنشستگی کردند و آموزش و پرورش نیز با درخواست آنها اعلام موافقت کرد.

این در حالی بود که این موضوع موجب کمبود پنج هزار نیرو در مقطع ابتدایی شهر تهران شد به طوری که آموزش و پرورش شهر تهران همچون سایر شهرهای دیگر مجبور به بکارگیری نیروهای آزاد و شرکتی در کلاسهای درس شد تا به نحوی این کمبودها را جبران کند.

اما وزارت آموزش و پرورش برای جبران این کمبودها و جلوگیری از ادامه حضور نیروهای غیرمجرب آزاد و شرکتی در خرداد سال جاری اقدام به برگزاری آزمون و استخدام 40 هزار نیرو برای سایر شهرها کرد. این در حالی بود که طبق قانون، استخدام نیرو در ادارات دولتی همچون آموزش و پرورش شهر تهران ممنوع است.

موضوع کمبود معلم در دوره ابتدایی مدارس تهران همچنان بلاتکلیف مانده بود تا اینکه وزیر آموزش و پرورش در اجلاس روسای آموزش و پرورش که در مردادماه امسال برگزار شد به این موضوع اشاره کرد و گفت: " رئیس آموزش و پرورش شهر تهران چندی پیش عنوان کرده که ردیف استخدامی برای جبران کمبود پنج هزار نیرو در دوره ابتدایی می خواهند اما امکان آن وجود ندارد. بنده به وی گفتم باید کمبود نیروهای خود را از طریق ساماندهی سایر معلمان و کارمندان در اداره های آموزش و پرورش جبران کنند. "

در پی اظهارات وزیر، زکریا یازرلو هفته گذشته بخشنامه ای را به ادارات آموزش و پرورش ابلاغ کرد که طبق آن معلمان و کارمندانی که مدرک تحصیلی شان مربوط به آموزش ابتدایی است و اکنون در دوره متوسطه و راهنمایی یا در اداره های آموزش و پرورش مشغول به کار هستند باید به دوره ابتدایی برگردند و در این دوره مشغول به تدریس شوند.

این اقدام رئیس آموزش و پرورش شهر تهران موجب اعتراض افرادی که شامل این بخشنامه می شدند شد و حتی روز گذشته عده ای از آنها برای اعتراض نسبت به این موضوع مقابل آموزش و پرورش شهر تهران تجمع کردند.

ما تجربه لازم در دوره ابتدایی را نداریم

یکی از این افراد که هم اکنون مدیر یک مدرسه راهنمایی دخترانه است می گوید: من پس از استخدام در آموزش و پرورش تنها دو سال در دوره ابتدایی تدریس کرده ام و پس از آن مامور به تدریس در دوره راهنمایی شدم و بیش از 15 سال است در این دوره فعالیت می کنم و حدود پنج سال است که مدیر یک مدرسه در منطقه 7 تهران هستم.

او ادامه داد: با این بخشنامه باید به دوره ابتدایی برگردم در حالی که هیچ تجربه ای در زمینه آموزش ابتدایی ندارم ضمن اینکه حدود 10 سال است که معاون و مدیر مدرسه بودم و تجربه تدریس هم ندارم.

این مدیر مدرسه می گوید: بنده اعلام کرده ام که اگر قرار باشد به دوره ابتدایی برگردم برگه اخراجم را امضا کنند چون هیچ صلاحیتی در خودم برای تدریس در مقطع ابتدایی که بسیار حساس است نمی بینم.

یکی دیگر از این افراد که 26 سال در مدارس پسرانه متوسطه دفتر دار است می گوید: من از ابتدای خدمتم همواره معاون و یا مدیر مدرسه بودم و تنها چهار سال از خدمتم را در دوره متوسطه تدریس تاریخ و معارف اسلامی داشته ام و هیچ تجربه ای در آموزش ابتدایی ندارم. واقعا نمی دانم چطور و با کدام مهارت قرار است سر کلاس اول ابتدایی که حساس ترین پایه تحصیلی است حضور پیدا کنم.

او افزود: اگر فرزند خودم الان در دوره ابتدایی بود و قرار بود فردی همچون خودم به او آموزش می داد، ناراحت می شدم و سریع فرزندم را به مدرسه دیگری منتقل می کردم. این موضوع را به کارشناسان ابتدایی هم در منطقه و هم سازمان گفته ام اما آنها می گویند این قانون است و برای همه لازم الاجرا است.

دفتر رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی شهر تهران نیز میزبان برخی از افرادی بود که نسبت به این موضوع اعتراض داشتند و خواهان عدم تغییر حکم کاریشان بودند.

ظرف یک هفته معلمان را آموزش می دهیم

زکریا یازرلو در این باره به خبرنگار مهر گفت: معلمانی که طی سالهای گذشته مدرک تحصیلیشان مربوط به تدریس در دوره ابتدایی بوده اما در دوره راهنمایی و متوسطه یا ادارات اشتغال داشته اند موظف به بازگشت و فعالیت در دوره ابتدایی شدند.

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه این ساماندهی با یک رویکرد علمی و کاربردی انجام شده ادامه داد: با این اقدام مشکل کمبود معلم در دو هزار و 250 کلاس درس دوره ابتدایی در سال تحصیلی جدید حل می شود.

وی ادامه داد: اغلب این معلمان موافقت خود را با این انتقال اعلام کرده اند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

یازرلو در پاسخ به این سئوال که آیا برای بسیاری از این معلمان که بیش از 10 و حتی 20 سال در دوره راهنمایی و متوسطه خدمت کرده اند و از تخصص کافی در دوره ابتدایی بهره مند نیستند چاره ای اندیشیده اید گفت: چنانچه در این افراد خلاهای آموزشی وجود داشته باشد برای آنها دوره آموزشی مهارتی ظرف یک هفته برگزار می شود.

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران تاکید کرد: با ساماندهی نیرو به این شیوه، آموزش و پرورش شهر تهران برای سال تحصیلی جدید به هیچ وجه نیروهای شرکتی و قراردادی به کار نمی گیرد.

این اقدام باید زودتر صورت می گرفت

محمد نویدی کارشناس مسائل آموزش و پرورش در این باره می گوید: به هر حال آموزش و پرورش شهر تهران برای جبران کمبود نیروی خود در دوره ابتدایی مجبور به این اقدام بود چون ردیف استخدامی ندارد، اما باید خیلی زودتر و در اوایل سال جاری این بخشنامه را صادر می کرد نه اینکه تنها کمتر از یک مانده به آغاز سال تحصیلی دست به چنین اقدامی بزند.

این کارشناس آموزش و پرورش می افزاید: به هرحال این افراد نیاز به آموزش دارند و نمی شود ظرف چند هفته به آغاز سال تحصیلی برای آنها کلاس برگزار کرد.