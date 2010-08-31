به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعادتمند صبح سه شنبه در نشست مشترک روسا و نائب رئیسان هیئتهای ورزشی مازندران در ساری افزود: در حال حاضر به ازای هر 23 ورزشکار یک مربی در استان داریم.

وی خاطرنشان کرد: 50 درصد ورزشکاران کشتی گیر مازنی در تیمهای ملی کشتی آزاد حضور دارند.

معاون ورزشی تربیت بدنی مازندران با اشاره به اینکه مسابقات جام حبیبی و موحد به نحو شایسته ای در استان برگزار شده است از مسئولان سازمان تربیت بدنی خواست تا در برگزاری جام جهان پهلوان تختی که چند سالی است که کمرنگ شده تلاش کنند.

سعادتمند با بیان اینکه مازندران خود را برای هفدهمین دوره مسابقات بین المللی دوچرخه سواری آماده می کند، یادآور شد: این استان در رشته های اعزامی در پنج ماهه امسال نقش اثرگذاری داشته است.

نصرالله پریچهره، مدیرکل تربیت بدنی مازندران نیز با اشاره به افتتاح 128 طرح و پروژه ورزشی سرباز و سرپوشیده چهار سال گذشته در استان اظهار داشت: هم اکنون سطح فضاهای ورزشی استان به یک میلیون و 193 هزار و 692 متر مربع رسیده است.

وی با بیان اینکه سرانه ورزشی استان به هفت دهم متر مربع رسیده است، افزود: هم اکنون سهم 35 درصدی دستگاه های دولتی و 15 درصد بخش خصوصی در ساخت و ساز اماکن ورزشی در برنامه چهارم محقق شده است.

پریچهره از برنامه های استان برای کیفی سازی ارائه خدمات ورزشی در دستگاه ورزش استان خبر داد و گفت: سبد کالای ورزشی به 500 روستای مازندران در حال انجام است.

وی از صعود 13 پله ای تربیت بدنی مازندران به رتبه اول در کشور در سال 88 خبر داد و گفت: مازندران هم اکنون دارای 48 هیئت ورزشی استانی و 778 هیئت شهرستانی فعال است.