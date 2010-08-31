ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با تاکید بر اینکه در روز قدس همه گروهها با هر سلیقه و گرایشی در حمایت از مردم فلسطین به خیابان ها خواهند آمد، گفت: هم اکنون که بحث سازش فلسطین با اسرائیل از جانب آمریکا مطرح شده است هوشیاری همه مسلمانان نیاز است تا با حضور در راهپیمایی های گسترده بر لزوم توجه گروههای فلسطینی در عدم پذیرش این طرح که چون طرح های دیگر فریبکارانه است تاکید کنند.

وی ادامه داد: این موضوع در وهله اول نیازمند هوشیاری گروههای مقاومت در فلسطین است تا همه جوانب را رصد کرده و سناریوهایی که در پی این طرح پیاده خواهد شد را شناسایی کنند. مطمئنا این طرح سازشی که این روزها از سوی آمریکایی ها تزریق می شود طرح خطرناکی است که منافع یک جانبه اسرائیلی ها را تامین خواهد کرد.

اسماعیلی گفت: در این شرایط که رژیم صهیونیستی حاضر به تامین حقوق ملت مظلوم فلسطین نیست هرگونه سازشی منجر به ذبح گروههای جهادی خواهد شد.

عضو کمیسیون شوراها وامور داخلی مجلس در خصوص شرکت همه گروهها و جریانات کشور در راهپیمایی روز قدس تصریح کرد: روز قدس روز اسلام است و همواره همه گروه ها و دسته های سیاسی کشور با هر سلیقه ای در تبعیت ار منویات امام(ره) در این راهپیمایی و حمایت از حقوق ملت فلسطین شرکت می کنند.

وی گفت: امام(ره) زمانی که کسی جرات سخن گفتن علیه اسرائیل را نداشت ایده روز قدس را مطرح کرد. این طرح زمانی مطرح شد که مسئله فلسطین ازجانب برخی ملت ها به فراموشی سپرده شده بود اما پس از آنکه امام (ره) روز قدس را تعیین کرد همه ملتهای مسلمان و آزاده و همه گروههای سیاسی داخل کشور این ایده را پذیرفتند و از آن استقبال کردند و همه ساله حضور گسترده ای در این مراسم داشته اند.