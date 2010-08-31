به گزارش خبرنگار مهر در زنجان محمد رئوفی نژاد صبح سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه های راه آهن افزود: استان زنجان به عنوان دروازه شمالغرب کشور است که باید با تلاش مضاعف و جدی توسعه و تجهیز راه آهن را در اولویت کاری قرار دهیم زیرا توجه به راه آهن در روند توسعه و سرمایه گذاری در استان تاثیر بسزایی دارد.

استاندار زنجان با اشاره به سند توسعه استان و سند چشم انداز خطوط ریلی کشور که 10 هزار کیلومتر است، گفت: 17 هزار کیلومتر جهت جابجایی مسافر اضافه خواهد شد که با توجه به این رویکرد توسعه خاص در توسعه ریلی و عمرانی و آبادانی در کشور به وجود می آید .

رئوفی نژاد همچنین یادآور شد: با احداث تقاطع بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و به جهت فنی و توجیه اقتصادی تقاطع بیجار از راه آهن زنجان عبور خواهد کرد و لذا با عبور تهران - میانه حدود 440 کیلومتراز استان عبور می کند که 40 میلیارد تومان برای زنجان هزینه در بر داشته است.

در ادامه مدیرعامل راه آهن شمالغرب استان زنجان از احداث دیوار حریم در ایستگاههای زنجان - قزوین-. تاکستان - خرمدره - میانه -. خراسانک و سهند با اعتباری بالغ بر 26 میلیون ریال، احداث سالن مسافری ایستگاه راه آهن تاکستان با اعتباری بالغ بر 20 میلیون ریال و ظرفیت 200 نفر، احداث پاساژ زیرگذر و سکوی دوم ایستگاه راه آهن مراغه با اعتبار بالغ بر 800 میلیون تومان، توسعه و تکمیل و تجهیز سالن آمفی تئاتر شهید مطهری راه آهن زنجان با هزار و 73 میلیون ریال و احداث یگان انتظامی و کلانتری راه شمالغرب با اعتبار 700 میلیون تومان خبر داد.

حسن ماسولی افزود: طول خطوط ریلی و خطی راه آهن 10 هزار کیلومتر است که طبق برنامه پنجم در طول 5 سال دو برابر شدن این طول 20 هزار کیلومتر خط ریلی را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در راستای توسعه راه آهن و افزایش ناوگان دو برابر شدن ناوگان را در برنامه پنجم در دستور کار داریم .

وی همچنین سهم استان از حمل و نقل بار را 10 درصد عنوان کرد و افزود: باید 30 درصد افزایش داشته باشد و در حمل مسافر نسبت به سطح کشور هفت درصد را به خود اختصاص داده که باید به 18 درصد برسد.