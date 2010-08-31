تفویض اختیار هیئتهای ورزشی در دستور کار تربیت بدنی مازندران قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد صبح سه شنبه در نشست هیئتهای ورزشی مازندران در ساری افزود: توجه سازمان تربیت بدنی و ادارات کل تربیت بدنی استانها به برخی رشته ها نسبت به دیگر رشته ها بیشتر شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجلس در فعالیت رئیس جدید سازمان تربیت بدنی در بخشهای مختلف کمکهایی به دستگاه ورزش کشور کرده است از اختصاص هزار میلیارد تومان برای توسعه فعالیتهای ورزشی در کشور خبر داد.

نماینده مردم ساری در مجلس با اشاره به اینکه مازندران در اکثر ورزش ها سرآمد کشور است، تصریح کرد: این استان در بسیاری از ورزشها و پروژه های ورزشی صاحب اثر بوده است.

یوسف نژاد با بیان اینکه مازندران توان و قابلیت بالایی در ارتقا شاخص های ورزش کشور دارد، یادآور شد: گرایش مردم در سوق یافتن و کمک به توسعه فعالیت های ورزشی در مازندران بسیار بالا و ضریب مشارکت مسئولین در این امر بسیار پایین است.

وی خواستار مشارکت بیشتر سازمان تربیت بدنی و ادارات کل تربیت بدنی استانها به توسعه ورزشهای همگانی و قهرمانی شد.

مدیرکل هماهنگی امور استانهای سازمان تربیت بدنی نیز با اشاره به اینکه رقیب اصلی ورزش مازندران از ادوار گذشته استان تهران بوده است، اظهار داشت: ورزش مازندران باید هر روز بر گنجینه افتخارات خود در سطح بین المللی و جهانی بیفزاید.

بهروز منتقمی با بیان اینکه ورزش استانها تضمین کننده ورزش کشور و مدال آوری ها و کسب افتخارات در کشور منشاء و اثری مثبت از ورزشکاران استانها دارد، افزود: باید برای تعالی و استواری فعالیت ورزشکاران استان ها برنامه مدونی داشت.

مدیرکل هماهنگی امور استانهای سازمان تربیت بدنی با اعلام این مهم که 275 پروژه ورزشی با اعتباری بالغ بر80 میلیارد تومان در سطوح ملی در هفته دولت به بهره برداری رسیده است، گفت: فضاهای ورزشی مورد نیاز استانها باید بر اساس استعدادهای استان و به صورت جهت دار تخصیص یابد.

مدیرکل اسبق تربیت بدنی مازندران از جامعه مطبوعاتی کشور خواست تا ورزش کشور را در رساندن به برنامه کلان که همان توسعه و ارتقاء ورزش های قهرمانی و پهلوانی در کشور است یاری رسان باشند.

منتقمی افزود: در ورزش همگانی فرهنگ همگانی را باید در بین خانواده ها ترویج کنیم.