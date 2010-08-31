به گزارش خبرنگار مهر، اینترنت در ساده ترین تعریف عبارت از کامپیوترهایی است که در سراسر دنیا به هم متصل هستند؛ شبکه ای که این کامپیوترها را به یکدیگر متصل می سازد و نیز متدهای انتقال اطلاعات روی این شبکه است.

اینترنت یک چیز مستقل نیست که دیگران کامپیوترهایشان را به آن متصل کنند. بلکه اینترنت خود حاصل بهم پیوستن این کامپیوترهاست. در واقع وقتی به کامپیوترهای یک سرویس دهنده اینترنت(ISP) متصل می شوید، کامپیوتر شما هم جزئی از اینترنت می شود.

آدرس IP چیست؟

یکی از سئوالاتی که معمولا در آغاز کار با اینترنت برای کاربران پیش می آید این است که آدرس IP چیست؟ باید گفت که آدرس IP شماره شناسایی هر کامپیوتر متصل به شبکه اینترنت است که شماره شناسایی هر کاربر اینترنتی خواهد بود. به بیان ساده تر هر دستگاهی که در اینترنت وجود دارد یا به آن متصل است یک شماره شناسایی منحصر به فرد دارد که به آن آدرسIP یا شماره IP گفته می شود.

آدرس آی پی را می توان با شماره تلفن های افراد در شبکه تلفن مقایسه کرد. البته تفاوت های زیادی بین آدرس آی پی و شماره تلفن ها وجود دارد. ولی همانند آن پیش شماره دارد و وقتی کامپیوتری متصل به شبکه اینترنت است، این آدرس انحصاری بوده و فقط در اختیار آن کامپیوتر قرار دارد.

تفاوت مهم آی پی آدرس با شماره تلفن ها در این است که چنانکه به هر دلیلی کامپیوتری که این شماره (IP) به آن تخصیص داده شده از شبکه اینترنت جدا شود (ارتباطش قطع شود) اینIP آزاد شده و ممکن است به کامپیوتر دیگری تخصیص داده شود.

البته شماره IP برای کامپیوترهای سرور شبکه (کامپیوترهایی که به شبکه سرویس می دهند و شبکه را تحت نظارت مستمر خود دارند) و نیز کامپیوترهایی که به روشی غیر از روش شماره گیری تلفنی - دایل آپ- به اینترنت وصل هستند معمولا عددی ثابت بوده و تغییر نمی کند اما برای دیگر کامپیوترها، عددی متغیر است و در هر بار اتصال به اینترنت ممکن است این شماره عوض شود. یعنی هر بار که شما با شرکت ISP خود تماس می گیرید و از طریق آن به شبکه اینترنت وصل می شوید، عددی جدید (از مجموعه شماره های IP آزاد در آن موقع) به کامپیوتر شما تخصیص داده می شود.

ساختار آدرس IP

آدرس IP یک عدد 32 بیتی است و معمولا برای سهولت در خواندن و نوشتن به صورت ارقام جداگانه نوشته می شود. این آدرسها برای قابل فهم بودن افراد معمولاً به صورت دسیمال (دهدهی) بیان می شوند که با نقطه از یکدیگر جدا شده اند. اما کامپیوترها با شکل باینری (دودویی) اعداد سروکار دارد و برای ارتباط با یکدیگر آن را در قالب صفر و یک بیان می کنند مانند مثال زیر: 11011000. 00011011. 00111101. 10001001

ساماندهی IP آدرس ها

علی اصغر انصاری با بیان اینکه بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت فناوری اطلاعات مأمور ایجاد و راه اندازی سامانه آدرسهای عددی اینترنتی شده است افرود: راه اندازی آزمایشی این سامانه با موفقیت انجام شده و طی چند ماه آینده به طور رسمی به بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: سامانه آدرسهای عددی اینترنتی با هدف ساماندهی نابسامانیهای موجود در بحث مدیریت این حوزه راه اندازی شده است و برخی از جرائم اینترنتی در فضای سایبر به واسطه این نابسامانیها صورت می گیرد.

انصاری خاطرنشان کرد: با راه اندازی این سامانه، شرکتهایی که از ثبت کنندگان منطقه ای (RIPE) آدرس عددی اینترنتی دریافت می کنند باید طبق فرم تعریف شده، اطلاعات مورد نیاز تمام IP ها را ارسال کنند.

معاون شرکت دیتا با بیان اینکه امکان باز مهندسی و استفاده بهینه از آدرسهای اینترنتی با استفاده از این سامانه نیز مهیا می شود، ادامه داد: این سامانه قابلیت فعالیت روی شبکه IPV6 را نیز دارد.

انصاری اضافه کرد: سامانه آدرسهای عددی اینترنتی از طریق سایت "متما" قابل بهره برداری است و طی یک بخشنامه از سازمان تنظیم مقررات به تمام کسانی که تأمین کننده و توزیع کننده آدرسهای عددی اینترنتی هستند، ابلاغ خواهد شد تا اطلاعات مورد نیاز را به این سامانه ارایه کنند.

وی تأکید کرد: الزامات قانونی و اجرایی لازم درباره اجرای این سامانه تعریف شده و هماهنگیهای مورد نیاز با سازمانهای ذیربط نیز صورت گرفته است.